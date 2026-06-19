Буряк, який змінює думку: маринована закуска, що подобається навіть скептикам (відео)

Буряк — це один із найпоширеніших коренеплодів у слов’янській кухні, який цінують за насичений смак і користь для організму.

З нього готують борщ, салати, гарніри та різноманітні закуски, однак у свіжому вигляді він подобається не всім через характерний землистий присмак. Сьогодні ми пропонуємо приготувати маринований буряк із гірчицею та часником — страву, яка змінює уявлення про цей овоч і смакує навіть тим, хто зазвичай його уникає. Для найкращого результату варто обирати щільні, соковиті коренеплоди без тріщин і ознак в’ялості, а також використовувати якісну олію та натуральний оцет, адже саме вони формують баланс смаку. Рецептом з нами поділилися на instagram-сторінці "olgatomcak".

Як смачно замаринувати буряк

Інгредієнти:

буряк варений або запечений — 1 кг;

часник — 5 зубчиків;

олія — 6 ст. л.;

оцет 9% — 2 ст. л.;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

зернова гірчиця — 1 ст. л.;

кріп — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

Спосіб приготування:

Відварити або запекти буряк до готовності, після чого охолодити та очистити. Нарізати буряк кільцями або напівкільцями однакової товщини для рівномірного маринування. Приготувати заправку, змішавши олію, оцет, цукор, сіль, зернову гірчицю, подрібнений часник, кріп і чорний перець до однорідності. Викладати буряк шарами, чергуючи з заправкою, щоб кожен шматочок рівномірно просочився маринадом. Залишити страву в холодильнику щонайменше на 1–2 години для стабілізації смаку.

Як і з чим подавати

Маринований буряк подають охолодженим як самостійну закуску або як гарнір до м’ясних і рибних страв. Він добре поєднується з картоплею, запеченими овочами, гречкою або стравами з курки. Для більш виразної подачі буряк можна прикрасити свіжим кропом або зеленою цибулею, а також додати ложку густого йогурту чи сметани як легкий соус. Закуска також вдало працює у салатних комбінаціях із сиром фета або козячим сиром.

Маринований буряк — це приклад простої домашньої страви, яка завдяки вдало підібраним інгредієнтам набуває яскравого, збалансованого смаку та може стати універсальним доповненням до щоденного меню.