Буряк, який змінює думку: маринована закуска, що подобається навіть скептикам (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Буряк — це один із найпоширеніших коренеплодів у слов’янській кухні, який цінують за насичений смак і користь для організму.
З нього готують борщ, салати, гарніри та різноманітні закуски, однак у свіжому вигляді він подобається не всім через характерний землистий присмак. Сьогодні ми пропонуємо приготувати маринований буряк із гірчицею та часником — страву, яка змінює уявлення про цей овоч і смакує навіть тим, хто зазвичай його уникає. Для найкращого результату варто обирати щільні, соковиті коренеплоди без тріщин і ознак в’ялості, а також використовувати якісну олію та натуральний оцет, адже саме вони формують баланс смаку. Рецептом з нами поділилися на instagram-сторінці "olgatomcak".
Як смачно замаринувати буряк
Інгредієнти:
- буряк варений або запечений — 1 кг;
- часник — 5 зубчиків;
- олія — 6 ст. л.;
- оцет 9% — 2 ст. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- зернова гірчиця — 1 ст. л.;
- кріп — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
Спосіб приготування:
- Відварити або запекти буряк до готовності, після чого охолодити та очистити.
- Нарізати буряк кільцями або напівкільцями однакової товщини для рівномірного маринування.
- Приготувати заправку, змішавши олію, оцет, цукор, сіль, зернову гірчицю, подрібнений часник, кріп і чорний перець до однорідності.
- Викладати буряк шарами, чергуючи з заправкою, щоб кожен шматочок рівномірно просочився маринадом.
- Залишити страву в холодильнику щонайменше на 1–2 години для стабілізації смаку.
Як і з чим подавати
Маринований буряк подають охолодженим як самостійну закуску або як гарнір до м’ясних і рибних страв. Він добре поєднується з картоплею, запеченими овочами, гречкою або стравами з курки. Для більш виразної подачі буряк можна прикрасити свіжим кропом або зеленою цибулею, а також додати ложку густого йогурту чи сметани як легкий соус. Закуска також вдало працює у салатних комбінаціях із сиром фета або козячим сиром.
Маринований буряк — це приклад простої домашньої страви, яка завдяки вдало підібраним інгредієнтам набуває яскравого, збалансованого смаку та може стати універсальним доповненням до щоденного меню.