Свекла, которая меняет мысль: маринованная закуска, которая нравится даже скептикам (видео)

Свекла — это один из самых распространенных корнеплодов в славянской кухне, который ценят за насыщенный вкус и пользу для организма.

Из него готовят борщ, салаты, гарниры и разнообразные закуски, однако в свежем виде он нравится не всем из-за характерного землистого привкуса. Сегодня мы предлагаем приготовить маринованую свеклу с горчицей и чесноком — блюдо, которое меняет представление об этом овоще и вкусно даже тем, кто обычно его избегает. Для лучшего результата следует выбирать плотные, сочные корнеплоды без трещин и признаков дряблости, а также использовать качественное масло и натуральный уксус, ведь именно они формируют баланс вкуса. Рецептом с нами поделились на instagram-странице "olgatomcak".

Как вкусно замариновать свеклу

Ингредиенты:

свекла вареная или запеченная — 1 кг;

чеснок – 5 зубчиков;

растительное масло – 6 ст. л.;

уксус 9% — 2 ст. л.;

сахар – 1 ч. л.;

соль – 1 ч. л.;

зерновая горчица — 1 ст. л.;

укроп – по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

Способ приготовления:

Отварить или запечь свеклу до готовности, после чего охладить и очистить. Нарезать свеклу кольцами или полукольцами одинаковой толщины для равномерного маринования. Приготовить заправку, смешав растительное масло, уксус, сахар, соль, зерновую горчицу, измельченный чеснок, укроп и черный перец до однородности. Выкладывать свеклу слоями, чередуя с заправкой, чтобы каждый кусочек равномерно пропитался маринадом. Оставить блюдо в холодильнике не менее 1–2 часов для стабилизации вкуса.

Как и с чем подавать

Маринованую свеклу подают охлажденной как самостоятельную закуску или как гарнир к мясным и рыбным блюдам. Она хорошо сочетается с картофелем, запеченными овощами, гречкой или блюдами из курицы. Для более яркой подачи свеклу можно украсить свежим укропом или зеленым луком, а также добавить ложку густого йогурта или сметаны в качестве легкого соуса. Закуска также успешно работает в салатных комбинациях с сыром фета или козьим сыром.

Маринованная свекла — это пример простого домашнего блюда, которое благодаря удачно подобранным ингредиентам приобретает яркий, сбалансированный вкус и может стать универсальным дополнением к ежедневному меню.