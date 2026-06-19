Свекла, которая меняет мысль: маринованная закуска, которая нравится даже скептикам (видео)
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Свекла — это один из самых распространенных корнеплодов в славянской кухне, который ценят за насыщенный вкус и пользу для организма.
Из него готовят борщ, салаты, гарниры и разнообразные закуски, однако в свежем виде он нравится не всем из-за характерного землистого привкуса. Сегодня мы предлагаем приготовить маринованую свеклу с горчицей и чесноком — блюдо, которое меняет представление об этом овоще и вкусно даже тем, кто обычно его избегает. Для лучшего результата следует выбирать плотные, сочные корнеплоды без трещин и признаков дряблости, а также использовать качественное масло и натуральный уксус, ведь именно они формируют баланс вкуса. Рецептом с нами поделились на instagram-странице "olgatomcak".
Как вкусно замариновать свеклу
Ингредиенты:
- свекла вареная или запеченная — 1 кг;
- чеснок – 5 зубчиков;
- растительное масло – 6 ст. л.;
- уксус 9% — 2 ст. л.;
- сахар – 1 ч. л.;
- соль – 1 ч. л.;
- зерновая горчица — 1 ст. л.;
- укроп – по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
Способ приготовления:
- Отварить или запечь свеклу до готовности, после чего охладить и очистить.
- Нарезать свеклу кольцами или полукольцами одинаковой толщины для равномерного маринования.
- Приготовить заправку, смешав растительное масло, уксус, сахар, соль, зерновую горчицу, измельченный чеснок, укроп и черный перец до однородности.
- Выкладывать свеклу слоями, чередуя с заправкой, чтобы каждый кусочек равномерно пропитался маринадом.
- Оставить блюдо в холодильнике не менее 1–2 часов для стабилизации вкуса.
Как и с чем подавать
Маринованую свеклу подают охлажденной как самостоятельную закуску или как гарнир к мясным и рыбным блюдам. Она хорошо сочетается с картофелем, запеченными овощами, гречкой или блюдами из курицы. Для более яркой подачи свеклу можно украсить свежим укропом или зеленым луком, а также добавить ложку густого йогурта или сметаны в качестве легкого соуса. Закуска также успешно работает в салатных комбинациях с сыром фета или козьим сыром.
Маринованная свекла — это пример простого домашнего блюда, которое благодаря удачно подобранным ингредиентам приобретает яркий, сбалансированный вкус и может стать универсальным дополнением к ежедневному меню.