І на пампушки, і на пиріжки: найпростіше тісто для пухкої домашньої випічки (відео)
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Готується просто — виходить смачно
Випічка може бути різною — від простих щоденних булочок до ароматного печива з шоколадними краплями, яке стало класикою домашніх десертів у багатьох кухнях світу. Сьогодні пропонується універсальне дріжджове тісто, яке підходить як для солодкої, так і для солоної випічки — достатньо лише прибрати ванільний цукор, щоб отримати основу для пиріжків або булочок із різними начинками.
Важливо використовувати якісне борошно з достатнім вмістом білка, свіжі дріжджі та тепле, але не гаряче молоко — саме ці деталі визначають структуру та повітряність тіста. Типова помилка — перевантаження тіста борошном або недостатнє вимішування, через що воно втрачає еластичність і не дає потрібної ніжності готовій випічці. Рецептом з нами поділилися на instagram-сторінці "zoshyt.receptiv".
Як приготувати пухке тісто
Інгредієнти:
- молоко — 250 мл;
- пресовані дріжджі — 25 г;
- цукор — 70 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- сіль — дрібка;
- яйце — 1 шт.;
- вершкове масло (розтоплене) — 70 г;
- борошно — 500 г;
- полуниця — 300 г;
- цукор для начинки — 2 ст. л.;
- кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;
- борошно для штрейзеля — 60 г;
- цукор для штрейзеля — 2 ст. л.;
- ванільний цукор для штрейзеля — 5 г;
- холодне вершкове масло — 70 г.
Спосіб приготування:
- Підігріти молоко до теплого стану, додати дріжджі, цукор, ванільний цукор, сіль та яйце, після чого ретельно перемішати вінчиком.
- Поступово всипати просіяне борошно та замісити м’яке еластичне тісто, в кінці замісу ввести розтоплене масло частинами.
- Залишити тісто підходити в теплому місці приблизно на 1,5 години до збільшення в об’ємі.
- Розділити тісто на 10 рівних частин, сформувати кульки та розкачати кожну у плаский корж.
- Змішати нарізану полуницю з цукром і крохмалем, викласти начинку, щільно защипнути краї та сформувати пиріжки.
- Викласти заготовки на деко, залишити на 15–20 хвилин для вистоювання.
- Змастити поверхню збитим яйцем і посипати штрейзелем, змішаним із борошна, холодного масла та цукру.
- Випікати при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин до золотистої скоринки.
Як і з чим подавати
Готові пиріжки найкраще подавати злегка охолодженими, коли тісто залишається м’яким і повітряним, а начинка — соковитою та ароматною. Вони добре поєднуються з чаєм, кавою або склянкою теплого молока, а також можуть подаватися як десерт із кулькою ванільного морозива або легким ягідним соусом. Для більш святкової подачі випічку можна присипати цукровою пудрою або додати кілька свіжих ягід і листя м’яти.
Універсальне дріжджове тісто дозволяє створювати різноманітну випічку з однаковим успіхом, змінюючи лише начинку або базові інгредієнти. Дотримання технології замісу та правильний вибір продуктів гарантують стабільний результат — м’яку, ніжну та ароматну випічку, яка довго залишається свіжою.