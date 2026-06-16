І на пампушки, і на пиріжки: найпростіше тісто для пухкої домашньої випічки (відео)

Готується просто — виходить смачно

Випічка може бути різною — від простих щоденних булочок до ароматного печива з шоколадними краплями, яке стало класикою домашніх десертів у багатьох кухнях світу. Сьогодні пропонується універсальне дріжджове тісто, яке підходить як для солодкої, так і для солоної випічки — достатньо лише прибрати ванільний цукор, щоб отримати основу для пиріжків або булочок із різними начинками.

Важливо використовувати якісне борошно з достатнім вмістом білка, свіжі дріжджі та тепле, але не гаряче молоко — саме ці деталі визначають структуру та повітряність тіста. Типова помилка — перевантаження тіста борошном або недостатнє вимішування, через що воно втрачає еластичність і не дає потрібної ніжності готовій випічці. Рецептом з нами поділилися на instagram-сторінці "zoshyt.receptiv".

Як приготувати пухке тісто

Інгредієнти:

молоко — 250 мл;

пресовані дріжджі — 25 г;

цукор — 70 г;

ванільний цукор — 10 г;

сіль — дрібка;

яйце — 1 шт.;

вершкове масло (розтоплене) — 70 г;

борошно — 500 г;

полуниця — 300 г;

цукор для начинки — 2 ст. л.;

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;

борошно для штрейзеля — 60 г;

цукор для штрейзеля — 2 ст. л.;

ванільний цукор для штрейзеля — 5 г;

холодне вершкове масло — 70 г.

Спосіб приготування:

Підігріти молоко до теплого стану, додати дріжджі, цукор, ванільний цукор, сіль та яйце, після чого ретельно перемішати вінчиком. Поступово всипати просіяне борошно та замісити м’яке еластичне тісто, в кінці замісу ввести розтоплене масло частинами. Залишити тісто підходити в теплому місці приблизно на 1,5 години до збільшення в об’ємі. Розділити тісто на 10 рівних частин, сформувати кульки та розкачати кожну у плаский корж. Змішати нарізану полуницю з цукром і крохмалем, викласти начинку, щільно защипнути краї та сформувати пиріжки. Викласти заготовки на деко, залишити на 15–20 хвилин для вистоювання. Змастити поверхню збитим яйцем і посипати штрейзелем, змішаним із борошна, холодного масла та цукру. Випікати при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Готові пиріжки найкраще подавати злегка охолодженими, коли тісто залишається м’яким і повітряним, а начинка — соковитою та ароматною. Вони добре поєднуються з чаєм, кавою або склянкою теплого молока, а також можуть подаватися як десерт із кулькою ванільного морозива або легким ягідним соусом. Для більш святкової подачі випічку можна присипати цукровою пудрою або додати кілька свіжих ягід і листя м’яти.

Універсальне дріжджове тісто дозволяє створювати різноманітну випічку з однаковим успіхом, змінюючи лише начинку або базові інгредієнти. Дотримання технології замісу та правильний вибір продуктів гарантують стабільний результат — м’яку, ніжну та ароматну випічку, яка довго залишається свіжою.