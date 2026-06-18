Ідеальне доповнення до шашлику: грузинська помідорна закуска, яку з’їдають першою (відео)

Апетитна та смачна закуска

Зараз сезон шашликів, і окрім смачного м’яса до столу завжди доречно подати легкі, свіжі та яскраві закуски, які підкреслюють смак страв на грилі. Рецептом однієї з таких класичних літніх закусок ми сьогодні хочемо поділитися — це грузинська помідорна суміш із зеленню та ароматною заправкою, яка ідеально доповнює шашлик. Важливо обирати стиглі, але щільні помідори з насиченим ароматом, адже водянисті плоди зроблять страву надто рідкою. Для найкращого смаку варто використовувати свіжу кінзу та базилік без ознак в’янення, а цибулю обирати соковиту та не надто гірку, за потреби попередньо її можна ошпарити для м’якшого смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці valeriia.moroz_

Як приготувати помідори по-грузинськи

Інгредієнти:

помідори – 4 шт. середні;

цибуля фіолетова – 1/2 шт;

яблучний оцет – 2 ст. л.;

олія соняшникова – 2 ст. л.;

кінза – 1/2 пучка;

базилік – 1/2 пучка;

часник – 2 зубчики;

сіль – 1 ч. л.;

цукор – 1 ч. л.;

суміш перців – 1/2 ч. л.;

Спосіб приготування:

Помідори нарізати великими шматками та перекласти у глибоку миску. Додати фіолетову цибулю, нарізану півкільцями, подрібнену кінзу та базилік, а також видавлений часник. Влити яблучний оцет та олію, додати сіль, цукор і суміш перців, після чого ретельно перемішати до рівномірного покриття заправкою. Перекласти у контейнер або банку та залишити в холодильнику щонайменше на ніч для повного розкриття смаку.

Як і з чим подавати

Подавати закуску охолодженою як яскраве доповнення до шашлику зі свинини, курятини або баранини. Вона добре поєднується зі свіжим лавашем, запеченими овочами та легкими часниковими соусами на основі йогурту. Для подачі можна прикрасити свіжою зеленню або кільцями фіолетової цибулі, а також додати кілька крапель оливкової олії для підсилення аромату. Закуску зручно подавати у невеликих піалах або скляних банках, що зберігає її соковитість і вигляд.

Грузинська помідорна закуска — це простий, але виразний спосіб урізноманітнити літній стіл. Завдяки поєднанню свіжих овочів, зелені та легкої кислинки вона вдало балансує жирність м’яса та підкреслює смак шашлику.