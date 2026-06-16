Легкий і соковитий "Дамський" салат: ідеальна закуска на кожен день і свято

Ця закуска готується за 10 хвилин. Нічого варити не потрібно

Іноді найпростіші салати виявляються найсмачнішими. Крабові палички, зернистий сир, свіжі помідори та майонез із часником — із цього набору виходить закуска, яку однаково доречно подати і на звичайну вечерю, і на святковий стіл.

Цим рецептом поділилася фудблогерка inna_pro.food у своєму Instagram.

Інгредієнти

крабові палички — 1 упаковка

зернистий сир (сирний, котедж) — 1 упаковка

помідори — 2-3 шт.

майонез — 3-4 ст. л.

часник — 1-2 зубчики

кріп — невеликий пучок

Приготування

Крабові палички наріжте дрібними шматочками і викладіть першим шаром на тарілку або у форму. Змішайте майонез із дрібно нарізаним або пропущеним через прес часником. Змастіть перший шар цією сумішшю. Посипте дрібно нарізаним кропом. Викладіть шар зернистого сиру і знову змастіть часниковим майонезом. Зверху розподіліть дрібно нарізані помідори.

Як подавати

Салат можна подавати відразу після приготування або дати настоятися в холодильнику 15-20 хвилин. Подавайте у порційних піалах або як спільну страву на стіл.