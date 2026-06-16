Легкий і соковитий "Дамський" салат: ідеальна закуска на кожен день і свято
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Ця закуска готується за 10 хвилин. Нічого варити не потрібно
Іноді найпростіші салати виявляються найсмачнішими. Крабові палички, зернистий сир, свіжі помідори та майонез із часником — із цього набору виходить закуска, яку однаково доречно подати і на звичайну вечерю, і на святковий стіл.
Цим рецептом поділилася фудблогерка inna_pro.food у своєму Instagram.
Інгредієнти
- крабові палички — 1 упаковка
- зернистий сир (сирний, котедж) — 1 упаковка
- помідори — 2-3 шт.
- майонез — 3-4 ст. л.
- часник — 1-2 зубчики
- кріп — невеликий пучок
Приготування
- Крабові палички наріжте дрібними шматочками і викладіть першим шаром на тарілку або у форму.
- Змішайте майонез із дрібно нарізаним або пропущеним через прес часником. Змастіть перший шар цією сумішшю.
- Посипте дрібно нарізаним кропом.
- Викладіть шар зернистого сиру і знову змастіть часниковим майонезом.
- Зверху розподіліть дрібно нарізані помідори.
Як подавати
Салат можна подавати відразу після приготування або дати настоятися в холодильнику 15-20 хвилин. Подавайте у порційних піалах або як спільну страву на стіл.