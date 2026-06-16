Рус

Легкий і соковитий "Дамський" салат: ідеальна закуска на кожен день і свято

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Салат із крабових паличок
Салат із крабових паличок. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ця закуска готується за 10 хвилин. Нічого варити не потрібно

Іноді найпростіші салати виявляються найсмачнішими. Крабові палички, зернистий сир, свіжі помідори та майонез із часником — із цього набору виходить закуска, яку однаково доречно подати і на звичайну вечерю, і на святковий стіл.

Цим рецептом поділилася фудблогерка inna_pro.food у своєму Instagram.

Інгредієнти

  • крабові палички — 1 упаковка
  • зернистий сир (сирний, котедж) — 1 упаковка
  • помідори — 2-3 шт.
  • майонез — 3-4 ст. л.
  • часник — 1-2 зубчики
  • кріп — невеликий пучок

Приготування

  1. Крабові палички наріжте дрібними шматочками і викладіть першим шаром на тарілку або у форму.
  2. Змішайте майонез із дрібно нарізаним або пропущеним через прес часником. Змастіть перший шар цією сумішшю.
  3. Посипте дрібно нарізаним кропом.
  4. Викладіть шар зернистого сиру і знову змастіть часниковим майонезом.
  5. Зверху розподіліть дрібно нарізані помідори.

Як подавати

Салат можна подавати відразу після приготування або дати настоятися в холодильнику 15-20 хвилин. Подавайте у порційних піалах або як спільну страву на стіл.

Теги:
#Помідори #Рецепти #Салат #Закуска #Крабові палички