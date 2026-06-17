Смакує як пломбір і торт одночасно: цей полуничний десерт без випічки стане хітом літа (відео)

Смачний та простий десерт

Зараз триває сезон полуниці, і окрім того, що цю ароматну ягоду можна їсти свіжою, з неї готують десятки літніх десертів — від варення та пирогів до домашнього морозива з трьох інгредієнтів. А сьогодні ми пропонуємо рецепт ніжного полуничного десерту без випічки, який поєднує вершковий крем, соковиту ягідну начинку та хрустку масляну крихту. Такий десерт особливо виручає у спекотні дні, коли не хочеться вмикати духовку, але є бажання потішити родину чимось смачним. Для найкращого результату варто обирати стиглу, ароматну полуницю без пошкоджень, а вершкове масло використовувати натуральне, з жирністю не менше 82%.

Ключова особливість цього десерту — контраст текстур. Ніжний заварний крем нагадує пломбір, полуничний прошарок додає приємної кислинки, а обсмажена крихта створює апетитний хруст. Важливо не перегріти крем після загустіння, інакше він може втратити шовковисту структуру. За бажанням білий шоколад можна замінити молочним, а частину полуниці — малиною або вишнями для більш насиченого ягідного смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lanas_diet".

Як приготувати полуничний десерт

Інгредієнти:

Для крихти:

борошно – 250 г;

вершкове масло – 120 г;

цукор – 60 г;

сіль – дрібка;

Для крему:

молоко – 300 мл;

вершки 30–33% – 200 мл;

кукурудзяний крохмаль – 25 г;

ванільний цукор – 10 г;

яйця – 2 шт.;

цукор – 100–120 г;

білий шоколад – 80 г;

вершкове масло – 25 г;

Для полуничного шару:

полуниця – 400 г;

цукор – 2 ст. л.;

кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л. з гіркою;

лимонний сік – із 1/2 лимона;

Спосіб приготування:

Змішати борошно, цукор, сіль і холодне вершкове масло, перетерти руками до утворення крихти. Обсмажити на сухій сковороді до золотистого кольору та повністю охолодити. З'єднати в каструлі молоко, вершки, яйця, крохмаль і цукор. Поставити на середній вогонь і варити, постійно помішуючи вінчиком, до загустіння. Зняти крем з вогню, додати ванільний цукор, білий шоколад і вершкове масло. Перемішати до однорідності та залишити гарячим. Нарізати полуницю невеликими шматочками. Додати цукор, крохмаль і лимонний сік, після чого прогріти на невеликому вогні до легкого загустіння ягідного сиропу. Застелити форму пергаментом. Викласти шарами крихту, крем і полуничну начинку, повторюючи шари до заповнення форми. Завершити десерт шаром крихти. Поставити в холодильник щонайменше на 2 години для стабілізації та охолодження.

Як і з чим подавати

Подавати десерт добре охолодженим. Перед подачею його можна прикрасити свіжою полуницею, листочками м’яти, тертим білим шоколадом або мигдальними пластівцями. Він чудово поєднується з чашкою кави, зеленого чаю, лимонаду чи прохолодного ягідного напою. Для святкової подачі десерт можна розкласти порційно у склянки або креманки.

Цей полуничний десерт без випічки стане справжньою знахідкою для літнього меню. Простий набір продуктів, доступна технологія приготування та яскравий ягідний смак роблять його одним із тих рецептів, до яких хочеться повертатися знову і знову протягом усього сезону полуниці.