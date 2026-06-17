Ніжна, свіжа та з легким димком: закуска з перцю, яку з’їдять до останньої ложки
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Літня страва, для якої не треба годинами пріти на кухні
Запечений перець — це проста, але дуже ароматна основа для закусок. У поєднанні з ніжним йогуртовим кремом, зеленню та фетою він розкривається по-новому: страва виходить легкою, свіжою і водночас насиченою на смак. Така закуска добре підійде як для щоденного столу, так і для святкової подачі.
Рецептом страви поділилися в TikTok-акаунті annasimiachko.
Перці краще запікати при високій температурі до того моменту, коли шкірка добре підпечеться і почне відходити від м'якоті. Саме підпечена шкірка дає той легкий димний присмак, який відрізняє цю закуску від звичайного салату з сирими овочами. Знімати шкірку зручно, поки перець ще теплий. Перці після очищення варто промаринувати хоча б кілька хвилин в оливковій олії зі спеціями та бальзаміком — це підкреслює смак і додає легку кислинку.
Для пасти із зелені, оливок, фети і часнику варто використовувати саме запечений часник, тому що він м'якший і не дає різкої гостроти, як сирий.
Інгредієнти
- солодкий перець — 3 шт.;
- фета — 100 г;
- грецький йогурт — 250–300 г;
- оливки — невелика жменя;
- м'ята та петрушка — пучок;
- запечений часник — кілька зубчиків;
- лимонна цедра — з 1 лимона;
- лимонний сік — 1–2 ст. л.;
- оливкова олія — 2–3 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- спеції — за смаком;
- бальзамічний оцет — трохи;
- кедрові горішки — для подачі;
- хліб — для подачі.
Спосіб приготування
- Розігріти духовку до 220–240 градусів. Викласти перці на лист і запікати приблизно 20 хвилин, до того часу, доки шкірка добре підпечеться.
- Дати перцям трохи охолонути, після чого зняти з них шкірку — вона легко відходить після запікання. М'якоть очистити від насіння і нарізати смужками.
- Зелень, оливки, фету і запечений часник подрібнити блендером або в чаші до однорідної пасти.
- У грецький йогурт додати лимонну цедру і лимонний сік, перемішати до однорідної консистенції.
- Нарізані перці замаринувати в оливковій олії, спеціях, солі та невеликій кількості бальзамічного оцту з італійськими травами.
- Викласти на тарілку йогуртовий крем, зверху — пасту із зелені та фети, поруч розкласти мариновані перці.
Як і з чим подавати
Цю закуску подають охолодженою або теплою, одразу після приготування, поки перці зберігають аромат. До закуски чудово підходить хрусткий хліб — багет, чіабата або підсмажені тости, якими зручно набирати крем.