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Ніжна, свіжа та з легким димком: закуска з перцю, яку з’їдять до останньої ложки

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Закуска із запеченого перцю
Закуска із запеченого перцю. Фото Колаж "Телеграфу"

Літня страва, для якої не треба годинами пріти на кухні

Запечений перець — це проста, але дуже ароматна основа для закусок. У поєднанні з ніжним йогуртовим кремом, зеленню та фетою він розкривається по-новому: страва виходить легкою, свіжою і водночас насиченою на смак. Така закуска добре підійде як для щоденного столу, так і для святкової подачі.

Рецептом страви поділилися в TikTok-акаунті annasimiachko.

Перці краще запікати при високій температурі до того моменту, коли шкірка добре підпечеться і почне відходити від м'якоті. Саме підпечена шкірка дає той легкий димний присмак, який відрізняє цю закуску від звичайного салату з сирими овочами. Знімати шкірку зручно, поки перець ще теплий. Перці після очищення варто промаринувати хоча б кілька хвилин в оливковій олії зі спеціями та бальзаміком — це підкреслює смак і додає легку кислинку.

Для пасти із зелені, оливок, фети і часнику варто використовувати саме запечений часник, тому що він м'якший і не дає різкої гостроти, як сирий.

Інгредієнти

  • солодкий перець — 3 шт.;
  • фета — 100 г;
  • грецький йогурт — 250–300 г;
  • оливки — невелика жменя;
  • м'ята та петрушка — пучок;
  • запечений часник — кілька зубчиків;
  • лимонна цедра — з 1 лимона;
  • лимонний сік — 1–2 ст. л.;
  • оливкова олія — 2–3 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • спеції — за смаком;
  • бальзамічний оцет — трохи;
  • кедрові горішки — для подачі;
  • хліб — для подачі.

Спосіб приготування

  1. Розігріти духовку до 220–240 градусів. Викласти перці на лист і запікати приблизно 20 хвилин, до того часу, доки шкірка добре підпечеться.
  2. Дати перцям трохи охолонути, після чого зняти з них шкірку — вона легко відходить після запікання. М'якоть очистити від насіння і нарізати смужками.
  3. Зелень, оливки, фету і запечений часник подрібнити блендером або в чаші до однорідної пасти.
  4. У грецький йогурт додати лимонну цедру і лимонний сік, перемішати до однорідної консистенції.
  5. Нарізані перці замаринувати в оливковій олії, спеціях, солі та невеликій кількості бальзамічного оцту з італійськими травами.
  6. Викласти на тарілку йогуртовий крем, зверху — пасту із зелені та фети, поруч розкласти мариновані перці.

Як і з чим подавати

Цю закуску подають охолодженою або теплою, одразу після приготування, поки перці зберігають аромат. До закуски чудово підходить хрусткий хліб — багет, чіабата або підсмажені тости, якими зручно набирати крем.

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#Рецепти #Перець #Закуска