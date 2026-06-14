Полуничне морозиво, яке зводить з розуму: простий рецепт із трьох інгредієнтів (відео)

Полуниця — це одна з найулюбленіших літніх ягід, яку цінують за солодкий смак, аромат і універсальність у кулінарії.

Її часто їдять свіжою, додають у десерти, випічку, смузі або варення, адже вона добре поєднується як із вершковими, так і з шоколадними інгредієнтами. Сьогодні ми пропонуємо трендовий варіант домашнього полуничного морозива, яке поєднує простоту приготування та насичений ягідний смак. Під час вибору полуниці важливо звертати увагу на стиглі, але не перезрілі ягоди з яскравим ароматом, адже саме вони формують основний смаковий профіль десерту.

Якість вершків у цьому рецепті відіграє ключову роль: вони мають бути жирними (не менше 33%) і добре охолодженими, щоб маса швидко збивалася і мала ніжну текстуру. Згущене молоко краще обирати класичне, без рослинних домішок, оскільки воно відповідає за стабільну солодкість і кремову консистенцію. У якості варіації можна додати трохи ванілі або замінити полуницю на малину чи чорницю для більш вираженої кислинки. Шоколад у рецепті може бути як молочним, так і темним — це дозволяє регулювати інтенсивність смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати полуничне морозиво

Інгредієнти:

шоколадка – 1 шт.;

вершки 33% – 500 г;

згущене молоко – 150 г;

полуниця свіжа – 250 г;

Спосіб приготування:

Розламати шоколадку на рівні шматочки та розподілити по порційних пакетах або формочках. Збити добре охолоджені вершки до м’яких стійких піків. Додати згущене молоко до збитих вершків і акуратно перемішати силіконовою лопаткою до однорідності. Додати нарізану полуницю та обережно перемішати масу, зберігаючи повітряну текстуру. Розкласти суміш по підготовлених формах, додати шоколад і заморозити до повного застигання.

Як і з чим подавати

Полуничне морозиво найкраще подавати добре охолодженим одразу після діставання з морозильної камери, даючи йому кілька хвилин трохи підтанути для ніжнішої текстури. Його можна подавати у готових вафельних ріжках, креманках або як десертну добавку до млинців чи вафель. Для подачі доречно використовувати свіжі ягоди, м’яту або шоколадну крихту, що підкреслює смак полуниці. Також морозиво добре поєднується з ягідними соусами або легким карамельним топінгом.

Цей десерт вирізняється простотою приготування та насиченим натуральним смаком, що робить його ідеальним варіантом для домашнього літнього меню. Завдяки поєднанню вершкової основи, згущеного молока та свіжих ягід морозиво має ніжну текстуру та яскравий аромат, який легко конкурує з магазинними аналогами.