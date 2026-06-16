Швидкі мариновані помідори: закуска, яку захочеться готувати щоліта
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Проста та смачна закуска до м’яса та картоплі
Мариновані помідори практично ніколи не бувають зайвими на столі. Але зазвичай потрібно бодай кілька годин, щоб вони приготувалися. Проте цей рецепт інший: томати, цибуля та часник укладаються шарами в маринад на основі олії, соєвого соусу та меду, а за 30 хвилин закуска вже готова. Помідори залишаються щільними, цибуля стає м'якою та ароматною, а маринад просочує кожен шар.
Рецептом поділилися на Instagram-сторінці papin_dvizh. Особливо добре така закуска йде на природі — до шашлику, грилю чи просто із хлібом.
Помідори вибирайте міцні та м’ясисті, щоб кружечки не розповзлися при перемішуванні. Мед краще брати рідкий, щоб він рівномірно розподілився.
Інгредієнти
- помідори — 1 кг
- фіолетова цибуля — 3 шт.
- часник — 1 головка
Для маринаду:
- рослинна олія — 5 ст. л.
- соєвий соус — 2 ст. л.
- сіль — 1 ч. л.
- мед — 1 ст. л.
- базилік сушений — половина ч. л.
- майоран — половина ч. л.
- орегано — половина ч. л.
- чорний перець — половина ч. л.
Приготування
- Помідори наріжте кружальцями, цибулю — півкільцями, часник — тонкими пластинами.
- У невеличкій мисці змішайте всі інгредієнти для маринаду до однорідності.
- У глибокий лоток або контейнер викладайте шарами: помідори, цибулю, часник, маринад. Повторюйте, поки інгредієнти не закінчаться.
- Щільно закрийте лоток і переверніть догори дном на 15 хвилин.
- Поверніть лоток у початкове положення і залиште ще на 15 хвилин. Після цього мариновані помідори можна буде їсти.
Як подавати
Мариновані помідори з фіолетовою цибулею чудово підходять до шашлику, запеченого м'яса або риби. Можна подати і як самостійну закуску з чорним хлібом. Якщо закуска залишиться, зберігайте її в холодильнику — наступного дня вона стане ще смачнішою.