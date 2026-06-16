Швидкі мариновані помідори: закуска, яку захочеться готувати щоліта

Проста та смачна закуска до м’яса та картоплі

Мариновані помідори практично ніколи не бувають зайвими на столі. Але зазвичай потрібно бодай кілька годин, щоб вони приготувалися. Проте цей рецепт інший: томати, цибуля та часник укладаються шарами в маринад на основі олії, соєвого соусу та меду, а за 30 хвилин закуска вже готова. Помідори залишаються щільними, цибуля стає м'якою та ароматною, а маринад просочує кожен шар.

Рецептом поділилися на Instagram-сторінці papin_dvizh. Особливо добре така закуска йде на природі — до шашлику, грилю чи просто із хлібом.

Помідори вибирайте міцні та м’ясисті, щоб кружечки не розповзлися при перемішуванні. Мед краще брати рідкий, щоб він рівномірно розподілився.

Інгредієнти

помідори — 1 кг

фіолетова цибуля — 3 шт.

часник — 1 головка

Для маринаду:

рослинна олія — 5 ст. л.

соєвий соус — 2 ст. л.

сіль — 1 ч. л.

мед — 1 ст. л.

базилік сушений — половина ч. л.

майоран — половина ч. л.

орегано — половина ч. л.

чорний перець — половина ч. л.

Приготування

Помідори наріжте кружальцями, цибулю — півкільцями, часник — тонкими пластинами. У невеличкій мисці змішайте всі інгредієнти для маринаду до однорідності. У глибокий лоток або контейнер викладайте шарами: помідори, цибулю, часник, маринад. Повторюйте, поки інгредієнти не закінчаться. Щільно закрийте лоток і переверніть догори дном на 15 хвилин. Поверніть лоток у початкове положення і залиште ще на 15 хвилин. Після цього мариновані помідори можна буде їсти.

Як подавати

Мариновані помідори з фіолетовою цибулею чудово підходять до шашлику, запеченого м'яса або риби. Можна подати і як самостійну закуску з чорним хлібом. Якщо закуска залишиться, зберігайте її в холодильнику — наступного дня вона стане ще смачнішою.