Помідори та персик в одній тарілці: літній салат, який вражає простотою

Готується лего та швидко

Цей салат — класика американської літньої кухні. В ньому мінімум інгредієнтів і готується він напрочуд легко. Смак залежить від якості продуктів, тому варто підходити до вибору уважно. Обов’язково обирайте стиглі помідори та персики та свіжий сир.

Рецептом страви поділилися на кулінарному сайті food52.

Як приготувати салат з помідорів, персиків та сиру

Найважливіше правило — ніколи не тримайте помідори в холодильнику. Холод руйнує їхній аромат і псує текстуру. Якщо купили заздалегідь, залиште їх на столі при кімнатній температурі.

Козячий сир краще дістати з холодильника приблизно за 30 хвилин до подачі, щоб він став м'якшим і краще розкрив смак. Якщо козячого сиру немає, підійде бринза або м'який сир з нейтральним смаком.

Персик має бути стиглим, але не перезрілим. Він має тримати форму при нарізці. Якщо персиків немає, цей салат так само добре виходить із нектаринами.

Інгредієнти

3 стиглі помідори

1 стиглий персик

козячий сир — за смаком

невелика жменя свіжого чебрецю, базиліку

1 ст. л. цибулі-шалот, дрібно нарізаної

оливкова олія першого холодного віджиму і яблучний оцет — порівну

сіль і свіжомелений перець

Як приготувати