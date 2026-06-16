Быстрые маринованные помидоры: закуска, которую захочется готовить каждое лето

Простая и вкусная закуска к мясу и картофелю

Маринованные помидоры практически никогда не бывают лишними на столе. Но обычно требуется хотя бы несколько часов, чтобы они приготовились. Но этот рецепт другой: томаты, лук и чеснок укладываются слоями в маринад на основе масла, соевого соуса и меда, а через 30 минут закуска уже готова. Помидоры остаются плотными, лук становится мягким и ароматным, а маринад пропитывает каждый слой.

Рецептом поделились на Instagram-странице papin_dvizh. Особенно хорошо такая закуска идет на природе — к шашлыку, гриллю или просто с хлебом.

Помидоры выбирайте крепкие и мясистые, чтобы кружочки не расползлись при перемешивании. Мед лучше брать жидкий, чтобы он равномерно распределился.

Ингредиенты

помидоры — 1 кг

фиолетовый лук — 3 шт.

чеснок — 1 головка

Для маринада:

растительное масло — 5 ст. л.

соевый соус — 2 ст. л.

соль — 1 ч. л.

мед — 1 ст. л.

базилик сушеный — половина ч. л.

майоран — половина ч. л.

орегано — половина ч. л.

черный перец — половина ч. л.

Приготовление

Помидоры нарежьте кружочками, лук — полукольцами, чеснок — тонкими пластинами. В небольшой миске смешайте все ингредиенты для маринада до однородности. В глубокий лоток или контейнер выкладывайте слоями: помидоры, лук, чеснок, маринад. Повторяйте пока ингредиенты не закончатся. Плотно закройте лоток и переверните вверх дном на 15 минут. Верните лоток в исходное положение и оставьте еще на 15 минут. После этого маринованные помидоры можно будет есть.

Как подавать

Маринованные помидоры с фиолетовым луком отлично подходят к шашлыку, запеченному мясу или рыбе. Можно подать и как самостоятельную закуску с черным хлебом. Если закуска останется, храните ее в холодильнике — на следующий день она станет еще вкуснее.