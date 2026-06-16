Быстрые маринованные помидоры: закуска, которую захочется готовить каждое лето
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Простая и вкусная закуска к мясу и картофелю
Маринованные помидоры практически никогда не бывают лишними на столе. Но обычно требуется хотя бы несколько часов, чтобы они приготовились. Но этот рецепт другой: томаты, лук и чеснок укладываются слоями в маринад на основе масла, соевого соуса и меда, а через 30 минут закуска уже готова. Помидоры остаются плотными, лук становится мягким и ароматным, а маринад пропитывает каждый слой.
Рецептом поделились на Instagram-странице papin_dvizh. Особенно хорошо такая закуска идет на природе — к шашлыку, гриллю или просто с хлебом.
Помидоры выбирайте крепкие и мясистые, чтобы кружочки не расползлись при перемешивании. Мед лучше брать жидкий, чтобы он равномерно распределился.
Ингредиенты
- помидоры — 1 кг
- фиолетовый лук — 3 шт.
- чеснок — 1 головка
Для маринада:
- растительное масло — 5 ст. л.
- соевый соус — 2 ст. л.
- соль — 1 ч. л.
- мед — 1 ст. л.
- базилик сушеный — половина ч. л.
- майоран — половина ч. л.
- орегано — половина ч. л.
- черный перец — половина ч. л.
Приготовление
- Помидоры нарежьте кружочками, лук — полукольцами, чеснок — тонкими пластинами.
- В небольшой миске смешайте все ингредиенты для маринада до однородности.
- В глубокий лоток или контейнер выкладывайте слоями: помидоры, лук, чеснок, маринад. Повторяйте пока ингредиенты не закончатся.
- Плотно закройте лоток и переверните вверх дном на 15 минут.
- Верните лоток в исходное положение и оставьте еще на 15 минут. После этого маринованные помидоры можно будет есть.
Как подавать
Маринованные помидоры с фиолетовым луком отлично подходят к шашлыку, запеченному мясу или рыбе. Можно подать и как самостоятельную закуску с черным хлебом. Если закуска останется, храните ее в холодильнике — на следующий день она станет еще вкуснее.