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Быстрые маринованные помидоры: закуска, которую захочется готовить каждое лето

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Маринованные помидоры
Маринованные помидоры. Фото Коллаж "Телеграфа"

Простая и вкусная закуска к мясу и картофелю

Маринованные помидоры практически никогда не бывают лишними на столе. Но обычно требуется хотя бы несколько часов, чтобы они приготовились. Но этот рецепт другой: томаты, лук и чеснок укладываются слоями в маринад на основе масла, соевого соуса и меда, а через 30 минут закуска уже готова. Помидоры остаются плотными, лук становится мягким и ароматным, а маринад пропитывает каждый слой.

Рецептом поделились на Instagram-странице papin_dvizh. Особенно хорошо такая закуска идет на природе — к шашлыку, гриллю или просто с хлебом.

Помидоры выбирайте крепкие и мясистые, чтобы кружочки не расползлись при перемешивании. Мед лучше брать жидкий, чтобы он равномерно распределился.

Ингредиенты

  • помидоры — 1 кг
  • фиолетовый лук — 3 шт.
  • чеснок — 1 головка

Для маринада:

  • растительное масло — 5 ст. л.
  • соевый соус — 2 ст. л.
  • соль — 1 ч. л.
  • мед — 1 ст. л.
  • базилик сушеный — половина ч. л.
  • майоран — половина ч. л.
  • орегано — половина ч. л.
  • черный перец — половина ч. л.

Приготовление

  1. Помидоры нарежьте кружочками, лук — полукольцами, чеснок — тонкими пластинами.
  2. В небольшой миске смешайте все ингредиенты для маринада до однородности.
  3. В глубокий лоток или контейнер выкладывайте слоями: помидоры, лук, чеснок, маринад. Повторяйте пока ингредиенты не закончатся.
  4. Плотно закройте лоток и переверните вверх дном на 15 минут.
  5. Верните лоток в исходное положение и оставьте еще на 15 минут. После этого маринованные помидоры можно будет есть.

Как подавать

Маринованные помидоры с фиолетовым луком отлично подходят к шашлыку, запеченному мясу или рыбе. Можно подать и как самостоятельную закуску с черным хлебом. Если закуска останется, храните ее в холодильнике — на следующий день она станет еще вкуснее.

Теги:
#Помидоры #Рецепты #Закуска #Томаты #Маринованные овощи