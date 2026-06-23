Вкусная идея для жарких дней: салат с черешней, который освежает с первой ложки
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Свежо, легко и очень вкусно
Черешня подходит не только для десертом, но и для приготовления несладких блюд. Блюду со свежим огурцом, салатом и фетой ягода придает приятный уисло-сладкий вкус. Получается легкий салат, который освежает в жару и не отягощает желудок.
Рецептом блюда поделилась фудблогерка gordynovskaya в Instagram.
Как приготовить салат с черешней
Для этого салата лучше брать спелую, но плотную черешню. Листья салата стоит выбирать с легкой горчинкой, например фризе или лолло, они хорошо сочетаются со сладкой черешней и кислой заправкой. Фету лучше брать мягкую, она легче режется и тает на языке, но подойдет и бурата, если хочется более кремовой текстуры.
Ингредиенты
- черешня — горсть
- листья салата (фризе, лолло) — пару пригоршней
- огурцы — 2 шт.
- фета мягкая (или бурата) — по вкусу
- голубика — горсть
- орехи — горсть
Для заправки:
- оливковое масло — 3 ст. л.
- яблочный уксус — 1 ст. л.
- соль — по вкусу
- итальянская смесь специй — по вкусу
Способ приготовления
- Черешню вымойте, разрежьте напополам и удалите косточки.
- Огурцы без кожуры нарежьте тонкими полукольцами или кубиками, как вам больше нравится.
- Листья салата вымойте, обсушите и порвите руками на крупные кусочки.
- На большое плоское блюдо или в салатницу выложите листья салата, сверху распределите огурцы и черешню.
- Фету разломайте руками на небольшие кусочки и разложите по салату.
- Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде пару минут и посыпьте сверху.
- Для заправки смешайте оливковое масло, яблочный уксус, соль и итальянские специи, взбейте вилкой до однородности.
- Полейте салат заправкой непосредственно перед подачей и аккуратно перемешайте.