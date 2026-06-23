Вкусная идея для жарких дней: салат с черешней, который освежает с первой ложки

Свежо, легко и очень вкусно

Черешня подходит не только для десертом, но и для приготовления несладких блюд. Блюду со свежим огурцом, салатом и фетой ягода придает приятный уисло-сладкий вкус. Получается легкий салат, который освежает в жару и не отягощает желудок.

Рецептом блюда поделилась фудблогерка gordynovskaya в Instagram.

Как приготовить салат с черешней

Для этого салата лучше брать спелую, но плотную черешню. Листья салата стоит выбирать с легкой горчинкой, например фризе или лолло, они хорошо сочетаются со сладкой черешней и кислой заправкой. Фету лучше брать мягкую, она легче режется и тает на языке, но подойдет и бурата, если хочется более кремовой текстуры.

Ингредиенты

черешня — горсть

листья салата (фризе, лолло) — пару пригоршней

огурцы — 2 шт.

фета мягкая (или бурата) — по вкусу

голубика — горсть

орехи — горсть

Для заправки:

оливковое масло — 3 ст. л.

яблочный уксус — 1 ст. л.

соль — по вкусу

итальянская смесь специй — по вкусу

Способ приготовления