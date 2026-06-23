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Вкусная идея для жарких дней: салат с черешней, который освежает с первой ложки

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Салат с черешней
Салат с черешней. Фото Коллаж "Телеграфа"

Свежо, легко и очень вкусно

Черешня подходит не только для десертом, но и для приготовления несладких блюд. Блюду со свежим огурцом, салатом и фетой ягода придает приятный уисло-сладкий вкус. Получается легкий салат, который освежает в жару и не отягощает желудок.

Рецептом блюда поделилась фудблогерка gordynovskaya в Instagram.

Как приготовить салат с черешней

Для этого салата лучше брать спелую, но плотную черешню. Листья салата стоит выбирать с легкой горчинкой, например фризе или лолло, они хорошо сочетаются со сладкой черешней и кислой заправкой. Фету лучше брать мягкую, она легче режется и тает на языке, но подойдет и бурата, если хочется более кремовой текстуры.

Ингредиенты

  • черешня — горсть
  • листья салата (фризе, лолло) — пару пригоршней
  • огурцы — 2 шт.
  • фета мягкая (или бурата) — по вкусу
  • голубика — горсть
  • орехи — горсть

Для заправки:

  • оливковое масло — 3 ст. л.
  • яблочный уксус — 1 ст. л.
  • соль — по вкусу
  • итальянская смесь специй — по вкусу

Способ приготовления

  1. Черешню вымойте, разрежьте напополам и удалите косточки.
  2. Огурцы без кожуры нарежьте тонкими полукольцами или кубиками, как вам больше нравится.
  3. Листья салата вымойте, обсушите и порвите руками на крупные кусочки.
  4. На большое плоское блюдо или в салатницу выложите листья салата, сверху распределите огурцы и черешню.
  5. Фету разломайте руками на небольшие кусочки и разложите по салату.
  6. Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде пару минут и посыпьте сверху.
  7. Для заправки смешайте оливковое масло, яблочный уксус, соль и итальянские специи, взбейте вилкой до однородности.
  8. Полейте салат заправкой непосредственно перед подачей и аккуратно перемешайте.
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#Рецепты #Салат #Огурцы #Черешня