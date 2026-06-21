Що приготувати з крабових паличок замість салату: рецепт закуски на свята і на кожен день

Апетитна закуска з ніжною начинкою та хрусткою скоринкою готується дуже просто

Запечені крабові кульки — сучасна альтернатива традиційним закускам із крабових паличок. При помірній калорійності (близько 440 ккал на порцію) вони виглядають по-справжньому святково, особливо якщо подати їх із пікантним часниковим соусом і свіжою зеленню.

Рецептом цієї закуски поділилася користувачка Instagram me.lena.ua.

Крабові палички та яйця краще терти на дрібній або середній тертці, щоб маса вийшла однорідною і з неї легше було формувати акуратні кульки. Один жовток рекомендується прибрати, щоб начинка не була занадто щільною та сухою. Паніровкою кульки потрібно посипати злегка, а не повністю обвалювати. Тоді скоринка вийде тонкою та хрусткою.

Інгредієнти:

крабові палички — 6 шт.

варені яйця — 3 шт. (один жовток прибрати)

сир нежирний — 30-40 г

яйце сире — 1 шт.

паніровка кукурудзяна — за потреби

Приготування:

Крабові палички натерти на дрібній тертці. Зварені яйця також натерти на дрібній тертці. Додати до них сир і одне сире яйце. Ретельно перемішати масу до однорідності та сформувати з неї кульки. Кожну кульку вмочити у збите яйце і злегка посипати кукурудзяною паніровкою. Випікати при температурі 180°C близько 10–15 хвилин до легкої золотистої скоринки.

Крабові кульки можна викласти на велику тарілку та прикрасити свіжою зеленню або подати з легким соусом на основі сметани чи майонезу з часником. Така закуска добре підходить і для повсякденної трапези, і для святкового столу.