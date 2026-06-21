Що приготувати з крабових паличок замість салату: рецепт закуски на свята і на кожен день
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Апетитна закуска з ніжною начинкою та хрусткою скоринкою готується дуже просто
Запечені крабові кульки — сучасна альтернатива традиційним закускам із крабових паличок. При помірній калорійності (близько 440 ккал на порцію) вони виглядають по-справжньому святково, особливо якщо подати їх із пікантним часниковим соусом і свіжою зеленню.
Рецептом цієї закуски поділилася користувачка Instagram me.lena.ua.
Крабові палички та яйця краще терти на дрібній або середній тертці, щоб маса вийшла однорідною і з неї легше було формувати акуратні кульки. Один жовток рекомендується прибрати, щоб начинка не була занадто щільною та сухою. Паніровкою кульки потрібно посипати злегка, а не повністю обвалювати. Тоді скоринка вийде тонкою та хрусткою.
Інгредієнти:
- крабові палички — 6 шт.
- варені яйця — 3 шт. (один жовток прибрати)
- сир нежирний — 30-40 г
- яйце сире — 1 шт.
- паніровка кукурудзяна — за потреби
Приготування:
- Крабові палички натерти на дрібній тертці.
- Зварені яйця також натерти на дрібній тертці.
- Додати до них сир і одне сире яйце.
- Ретельно перемішати масу до однорідності та сформувати з неї кульки.
- Кожну кульку вмочити у збите яйце і злегка посипати кукурудзяною паніровкою.
- Випікати при температурі 180°C близько 10–15 хвилин до легкої золотистої скоринки.
Крабові кульки можна викласти на велику тарілку та прикрасити свіжою зеленню або подати з легким соусом на основі сметани чи майонезу з часником. Така закуска добре підходить і для повсякденної трапези, і для святкового столу.