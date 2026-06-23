Готується за півгодини, а з’їдається за хвилини: як із пачки макаронів та банки тунця зробити шедевр для всієї родини

Салат із макаронами та тунцем замінить і обід, і вечерю у спеку

У спекотну погоду зовсім не хочеться довго стояти біля плити, а відчуття голоду нікуди не зникає. Холодний салат із макаронами та тунцем вирішує цю проблему. Він одночасно ситний, як повноцінна страва, і легкий, як салат, а готується буквально за пів години.

Рецепт цієї страви показала фудблогерша lov.kari у Instagram. Вона готує його, коли потрібен швидкий і водночас збалансований обід чи вечеря для сім’ї.

Інгредієнти

вода — 2 л

сіль — дрібка

макарони — 450 г

морква – 1 шт.

стебла селери — 2 шт.

червона цибуля — 1/4 шт.

консервована кукурудза — 220 г

огірок — 1 шт.

зелена цибуля — 85 г

майонез (або грецький йогурт) — 80 мл

гірчиця — 1 ст. л.

перець і сіль — за смаком

тунець консервований — 420 г

лимон — 1 шт. (сік)

Спосіб приготування