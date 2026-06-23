Готується за півгодини, а з’їдається за хвилини: як із пачки макаронів та банки тунця зробити шедевр для всієї родини
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Салат із макаронами та тунцем замінить і обід, і вечерю у спеку
У спекотну погоду зовсім не хочеться довго стояти біля плити, а відчуття голоду нікуди не зникає. Холодний салат із макаронами та тунцем вирішує цю проблему. Він одночасно ситний, як повноцінна страва, і легкий, як салат, а готується буквально за пів години.
Рецепт цієї страви показала фудблогерша lov.kari у Instagram. Вона готує його, коли потрібен швидкий і водночас збалансований обід чи вечеря для сім’ї.
Інгредієнти
- вода — 2 л
- сіль — дрібка
- макарони — 450 г
- морква – 1 шт.
- стебла селери — 2 шт.
- червона цибуля — 1/4 шт.
- консервована кукурудза — 220 г
- огірок — 1 шт.
- зелена цибуля — 85 г
- майонез (або грецький йогурт) — 80 мл
- гірчиця — 1 ст. л.
- перець і сіль — за смаком
- тунець консервований — 420 г
- лимон — 1 шт. (сік)
Спосіб приготування
- Відваріть макарони до стану аль денте відповідно до інструкції на упаковці.
- Моркву, селеру, червону цибулю та огірок наріжте дрібними кубиками. Також дрібно наріжте зелену цибулю.
- У великій мисці змішайте охолоджені макарони, моркву, селеру, червону цибулю, кукурудзу, огірок і зелену цибулю.
- З тунця злийте зайву рідину і додайте до овочів, акуратно розділивши на великі шматочки.
- В окремому посуді змішайте майонез, гірчицю, сік лимона, сіль і перець до однорідності.
- Додайте заправку до салату і ретельно перемішайте всі інгредієнти.
- Поставте салат у холодильник на 20-30 хвилин перед подачею.