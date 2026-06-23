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Готується за півгодини, а з’їдається за хвилини: як із пачки макаронів та банки тунця зробити шедевр для всієї родини

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Салат із макаронами
Салат із макаронами. Фото Колаж "Телеграфу"

Салат із макаронами та тунцем замінить і обід, і вечерю у спеку

У спекотну погоду зовсім не хочеться довго стояти біля плити, а відчуття голоду нікуди не зникає. Холодний салат із макаронами та тунцем вирішує цю проблему. Він одночасно ситний, як повноцінна страва, і легкий, як салат, а готується буквально за пів години.

Рецепт цієї страви показала фудблогерша lov.kari у Instagram. Вона готує його, коли потрібен швидкий і водночас збалансований обід чи вечеря для сім’ї.

Інгредієнти

  • вода — 2 л
  • сіль — дрібка
  • макарони — 450 г
  • морква – 1 шт.
  • стебла селери — 2 шт.
  • червона цибуля — 1/4 шт.
  • консервована кукурудза — 220 г
  • огірок — 1 шт.
  • зелена цибуля — 85 г
  • майонез (або грецький йогурт) — 80 мл
  • гірчиця — 1 ст. л.
  • перець і сіль — за смаком
  • тунець консервований — 420 г
  • лимон — 1 шт. (сік)

Спосіб приготування

  1. Відваріть макарони до стану аль денте відповідно до інструкції на упаковці.
  2. Моркву, селеру, червону цибулю та огірок наріжте дрібними кубиками. Також дрібно наріжте зелену цибулю.
  3. У великій мисці змішайте охолоджені макарони, моркву, селеру, червону цибулю, кукурудзу, огірок і зелену цибулю.
  4. З тунця злийте зайву рідину і додайте до овочів, акуратно розділивши на великі шматочки.
  5. В окремому посуді змішайте майонез, гірчицю, сік лимона, сіль і перець до однорідності.
  6. Додайте заправку до салату і ретельно перемішайте всі інгредієнти.
  7. Поставте салат у холодильник на 20-30 хвилин перед подачею.
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#Рецепти #Салат #Макарони #Тунець