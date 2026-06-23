Укр

Готовится за полчаса, а съедается за минуты: как из пачки макарон и банки тунца сделать шедевр для всей семьи

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Салат с макаронами
Салат с макаронами. Фото Коллаж "Телеграфа"

Салат с макаронами и тунцом заменит и обед, и ужин в жару

В жаркую погоду совсем не хочется долго стоять у плиты, а чувство голода никуда не девается. Холодный салат с макаронами и тунцом решает эту проблему. Он одновременно сытный, как полноценное блюдо, и легкий, как салат, а готовится буквально за полчаса.

Рецепт этого блюда показала фудблогерша lov.kari в Instagram. Она готовит его, когда нужен быстрый и одновременно сбалансированный обед или ужин для всей семьи.

Ингредиенты

  • вода — 2 л
  • соль — щепотка
  • макароны — 450 г
  • морковь — 1 шт.
  • стебли сельдерея — 2 шт.
  • красный лук — 1/4 шт.
  • консервированная кукуруза — 220 г
  • огурец — 1 шт.
  • зеленый лук — 85 г
  • майонез (или греческий йогурт) — 80 мл
  • горчица — 1 ст. л.
  • перец и соль — по вкусу
  • тунец консервированный — 420 г
  • лимон — 1 шт. (сок)

Способ приготовления

  1. Отварите макароны до состояния альденте согласно инструкции на упаковке.
  2. Морковь, сельдерей, красный лук и огурец нарежьте мелкими кубиками. Также мелко нарежьте зеленый лук.
  3. В большой миске смешайте остывшие макароны, морковь, сельдерей, красный лук, кукурузу, огурец и зеленый лук.
  4. Тунец слейте от лишней жидкости и добавьте к овощам, аккуратно разделив на крупные кусочки.
  5. В отдельной посуде смешайте майонез, горчицу, сок лимона, соль и перец до однородности.
  6. Добавьте заправку к салату и тщательно перемешайте все ингредиенты.
  7. Поставьте салат в холодильник на 20-30 минут перед подачей.
Теги:
#Рецепты #Салат #Макароны #Тунец