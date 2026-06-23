Готовится за полчаса, а съедается за минуты: как из пачки макарон и банки тунца сделать шедевр для всей семьи
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Салат с макаронами и тунцом заменит и обед, и ужин в жару
В жаркую погоду совсем не хочется долго стоять у плиты, а чувство голода никуда не девается. Холодный салат с макаронами и тунцом решает эту проблему. Он одновременно сытный, как полноценное блюдо, и легкий, как салат, а готовится буквально за полчаса.
Рецепт этого блюда показала фудблогерша lov.kari в Instagram. Она готовит его, когда нужен быстрый и одновременно сбалансированный обед или ужин для всей семьи.
Ингредиенты
- вода — 2 л
- соль — щепотка
- макароны — 450 г
- морковь — 1 шт.
- стебли сельдерея — 2 шт.
- красный лук — 1/4 шт.
- консервированная кукуруза — 220 г
- огурец — 1 шт.
- зеленый лук — 85 г
- майонез (или греческий йогурт) — 80 мл
- горчица — 1 ст. л.
- перец и соль — по вкусу
- тунец консервированный — 420 г
- лимон — 1 шт. (сок)
Способ приготовления
- Отварите макароны до состояния альденте согласно инструкции на упаковке.
- Морковь, сельдерей, красный лук и огурец нарежьте мелкими кубиками. Также мелко нарежьте зеленый лук.
- В большой миске смешайте остывшие макароны, морковь, сельдерей, красный лук, кукурузу, огурец и зеленый лук.
- Тунец слейте от лишней жидкости и добавьте к овощам, аккуратно разделив на крупные кусочки.
- В отдельной посуде смешайте майонез, горчицу, сок лимона, соль и перец до однородности.
- Добавьте заправку к салату и тщательно перемешайте все ингредиенты.
- Поставьте салат в холодильник на 20-30 минут перед подачей.