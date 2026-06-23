Готовится за полчаса, а съедается за минуты: как из пачки макарон и банки тунца сделать шедевр для всей семьи

Салат с макаронами и тунцом заменит и обед, и ужин в жару

В жаркую погоду совсем не хочется долго стоять у плиты, а чувство голода никуда не девается. Холодный салат с макаронами и тунцом решает эту проблему. Он одновременно сытный, как полноценное блюдо, и легкий, как салат, а готовится буквально за полчаса.

Рецепт этого блюда показала фудблогерша lov.kari в Instagram. Она готовит его, когда нужен быстрый и одновременно сбалансированный обед или ужин для всей семьи.

Ингредиенты

вода — 2 л

соль — щепотка

макароны — 450 г

морковь — 1 шт.

стебли сельдерея — 2 шт.

красный лук — 1/4 шт.

консервированная кукуруза — 220 г

огурец — 1 шт.

зеленый лук — 85 г

майонез (или греческий йогурт) — 80 мл

горчица — 1 ст. л.

перец и соль — по вкусу

тунец консервированный — 420 г

лимон — 1 шт. (сок)

Способ приготовления