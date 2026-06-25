Пиріг з черешнею, який вдається завжди: рецепт десерту з французьким шармом (відео)

Готується дуже легко

Сезон черешні — привід приготувати простий пиріг, який у Франції вважається одним із найпопулярніших літніх десертів. Його цінують за легкість у приготуванні та виразний смак. Солодкість черешні тут поєднується з тонкою цитрусовою та ванільною нотками.

Рецептом цього пирога поділилася Катерина Тарасенко на своєму YouTube каналі.

Інгредієнти:

яйця — 3 шт.

цукор — 100 г

цедра — з 1 лимона

сіль — 0,5 ч. л.

ваніль — за смаком

вершкове масло — 50 г

борошно — 200 г

молоко — 500 мл

вершкове масло — 10 г (для форми)

цукор — 2 ст. л. (Для черешні)

черешня — 800 г

Форма для випікання: діаметр 28 см, висота 4 см.

Спосіб приготування: