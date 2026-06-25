Пиріг з черешнею, який вдається завжди: рецепт десерту з французьким шармом (відео)
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Готується дуже легко
Сезон черешні — привід приготувати простий пиріг, який у Франції вважається одним із найпопулярніших літніх десертів. Його цінують за легкість у приготуванні та виразний смак. Солодкість черешні тут поєднується з тонкою цитрусовою та ванільною нотками.
Рецептом цього пирога поділилася Катерина Тарасенко на своєму YouTube каналі.
Інгредієнти:
- яйця — 3 шт.
- цукор — 100 г
- цедра — з 1 лимона
- сіль — 0,5 ч. л.
- ваніль — за смаком
- вершкове масло — 50 г
- борошно — 200 г
- молоко — 500 мл
- вершкове масло — 10 г (для форми)
- цукор — 2 ст. л. (Для черешні)
- черешня — 800 г
Форма для випікання: діаметр 28 см, висота 4 см.
Спосіб приготування:
- Яйця збити з цукром до однорідності.
- Додати цедру лимона, сіль та ваніль, перемішати.
- Розтопити вершкове масло (50 г) і ввести в яєчну суміш.
- Поступово всипати борошно, акуратно перемішуючи, щоб не було грудочок.
- Влити молоко невеликими порціями, продовжуючи розмішувати тісто до однорідної рідкої консистенції.
- Форму змастити вершковим маслом (10 г), викласти черешню, посипати її цукром (2 ст. л.).
- Залити черешню тістом і поставити форму в духовку.
- Випікати при температурі 165 градусів у режимі конвекції близько 50 хвилин.
- Готовий пиріг дістати з духовки і дати трохи охолонути перед подачею.