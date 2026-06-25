Рус

Пиріг з черешнею, який вдається завжди: рецепт десерту з французьким шармом (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Пиріг з черешнею
Пиріг з черешнею. Фото Колаж "Телеграфу"

Готується дуже легко

Сезон черешні — привід приготувати простий пиріг, який у Франції вважається одним із найпопулярніших літніх десертів. Його цінують за легкість у приготуванні та виразний смак. Солодкість черешні тут поєднується з тонкою цитрусовою та ванільною нотками.

Рецептом цього пирога поділилася Катерина Тарасенко на своєму YouTube каналі.

Інгредієнти:

  • яйця — 3 шт.
  • цукор — 100 г
  • цедра — з 1 лимона
  • сіль — 0,5 ч. л.
  • ваніль — за смаком
  • вершкове масло — 50 г
  • борошно — 200 г
  • молоко — 500 мл
  • вершкове масло — 10 г (для форми)
  • цукор — 2 ст. л. (Для черешні)
  • черешня — 800 г

Форма для випікання: діаметр 28 см, висота 4 см.

Спосіб приготування:

  1. Яйця збити з цукром до однорідності.
  2. Додати цедру лимона, сіль та ваніль, перемішати.
  3. Розтопити вершкове масло (50 г) і ввести в яєчну суміш.
  4. Поступово всипати борошно, акуратно перемішуючи, щоб не було грудочок.
  5. Влити молоко невеликими порціями, продовжуючи розмішувати тісто до однорідної рідкої консистенції.
  6. Форму змастити вершковим маслом (10 г), викласти черешню, посипати її цукром (2 ст. л.).
  7. Залити черешню тістом і поставити форму в духовку.
  8. Випікати при температурі 165 градусів у режимі конвекції близько 50 хвилин.
  9. Готовий пиріг дістати з духовки і дати трохи охолонути перед подачею.
Теги:
#Рецепти #Пиріг #Випічка #Черешня