Пирог с черешней, который получается всегда: рецепт десерта с французским шармом (видео)
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Готовится очень легко
Сезон черешни — повод приготовить простой пирог, который во Франции считается одним из самых популярных летних десертов. Его ценят за легкость в приготовлении и выразительный вкус. Сладость черешни здесь сочетается с тонкой цитрусовой и ванильной нотками.
Рецептом этого пирога поделилась Екатерина Тарасенко на своем YouTube-канале.
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.
- сахар — 100 г
- цедра — с 1 лимона
- соль — 0,5 ч. л.
- ваниль — по вкусу
- сливочное масло — 50 г
- мука — 200 г
- молоко — 500 мл
- сливочное масло — 10 г (для формы)
- сахар — 2 ст. л. (для черешни)
- черешня — 800 г
Форма для выпечки: диаметр 28 см, высота 4 см.
Способ приготовления:
- Яйца взбить с сахаром до однородности.
- Добавить цедру лимона, соль и ваниль, перемешать.
- Растопить сливочное масло (50 г) и ввести в яичную смесь.
- Постепенно всыпать муку, аккуратно перемешивая, чтобы не было комочков.
- Влить молоко небольшими порциями, продолжая размешивать тесто до однородной жидкой консистенции.
- Форму смазать сливочным маслом (10 г), выложить черешню, посыпать ее сахаром (2 ст. л.).
- Залить черешню тестом и поставить форму в духовку.
- Выпекать при температуре 165 градусов с режимом конвекции около 50 минут.
- Готовый пирог достать из духовки и дать немного остыть перед подачей.