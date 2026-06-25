Пирог с черешней, который получается всегда: рецепт десерта с французским шармом (видео)

Готовится очень легко

Сезон черешни — повод приготовить простой пирог, который во Франции считается одним из самых популярных летних десертов. Его ценят за легкость в приготовлении и выразительный вкус. Сладость черешни здесь сочетается с тонкой цитрусовой и ванильной нотками.

Рецептом этого пирога поделилась Екатерина Тарасенко на своем YouTube-канале.

Ингредиенты:

яйца — 3 шт.

сахар — 100 г

цедра — с 1 лимона

соль — 0,5 ч. л.

ваниль — по вкусу

сливочное масло — 50 г

мука — 200 г

молоко — 500 мл

сливочное масло — 10 г (для формы)

сахар — 2 ст. л. (для черешни)

черешня — 800 г

Форма для выпечки: диаметр 28 см, высота 4 см.

Способ приготовления: