Укр

Пирог с черешней, который получается всегда: рецепт десерта с французским шармом (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Пирог с черешней
Пирог с черешней. Фото Коллаж "Телеграфа"

Готовится очень легко

Сезон черешни — повод приготовить простой пирог, который во Франции считается одним из самых популярных летних десертов. Его ценят за легкость в приготовлении и выразительный вкус. Сладость черешни здесь сочетается с тонкой цитрусовой и ванильной нотками.

Рецептом этого пирога поделилась Екатерина Тарасенко на своем YouTube-канале.

Ингредиенты:

  • яйца — 3 шт.
  • сахар — 100 г
  • цедра — с 1 лимона
  • соль — 0,5 ч. л.
  • ваниль — по вкусу
  • сливочное масло — 50 г
  • мука — 200 г
  • молоко — 500 мл
  • сливочное масло — 10 г (для формы)
  • сахар — 2 ст. л. (для черешни)
  • черешня — 800 г

Форма для выпечки: диаметр 28 см, высота 4 см.

Способ приготовления:

  1. Яйца взбить с сахаром до однородности.
  2. Добавить цедру лимона, соль и ваниль, перемешать.
  3. Растопить сливочное масло (50 г) и ввести в яичную смесь.
  4. Постепенно всыпать муку, аккуратно перемешивая, чтобы не было комочков.
  5. Влить молоко небольшими порциями, продолжая размешивать тесто до однородной жидкой консистенции.
  6. Форму смазать сливочным маслом (10 г), выложить черешню, посыпать ее сахаром (2 ст. л.).
  7. Залить черешню тестом и поставить форму в духовку.
  8. Выпекать при температуре 165 градусов с режимом конвекции около 50 минут.
  9. Готовый пирог достать из духовки и дать немного остыть перед подачей.
Теги:
#Рецепты #Пирог #Выпечка #Черешня