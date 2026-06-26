Смак, що перевершує очікування: мариновані кабачки за 20 хвилин (відео)

Швидка та легка у приготуванні закуска

Кабачки влітку смажать, тушкують, печуть, але рідко куштують у сирому вигляді. Проте для того, щоб смачно приготувати цей овоч, не обов’язково довго стояти біля плити. Мариновані кабачки виходять не гіршими за огірки та помідори.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Meisterdes Geschmackes.

Як готувати мариновані кабачки

Щоб кабачки промаринувалися рівномірно, нарізайте їх тонкими кружальцями однакової товщини. Імбир варто перетерти в дрібне пюре через те що великі шматочки в сирому вигляді будуть надто різкими на смак.

Інгредієнти

кабачки — 2 шт.

свіжий імбир — 2-3 см кореня

часник — 1 зубчик

сіль — 1 ч. л.

цукор — 0,5 ч. л.

чорний мелений перець — 1/3 ч. л.

мелена паприка — 1 ч. л.

яблучний оцет — 1 ст. л.

рослинна олія — 4 ст. л.

цільнозернова французька гірчиця — 1 ст. л.

кип'ячена вода (гаряча) — 3 ст. л.

свіжий кріп — 1 пучок

Спосіб приготування

Кабачки помити, відрізати кінчики та нарізати тонкими кружальцями однакового розміру. Покласти нарізані овочі в щільний герметичний пакет. У невеликій мисці змішати дрібно перетертий імбир, подрібнений часник, сіль, цукор, чорний перець і паприку. Додати до спецій яблучний оцет, олію та гірчицю, влити 3 столові ложки гарячої води і ретельно перемішати. Вилити готову заправку в пакет із кабачками. Дрібно нарізати кріп, додати в пакет, щільно зав'язати або застібнути. Потрясти пакет і помасажувати руками, щоб маринад вкрив кожен шматочок. Поставити в холодильник на 20 хвилин.

Мариновані кабачки подають на стіл охолодженими. Ця закуска добре підходить до м'яса на грилі, риби чи картоплі. Перед подачею кабачки можна посипати додатковою порцією свіжого кропу або кунжутом для текстури.