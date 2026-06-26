Вкус, который превосходит ожидания: маринованные кабачки за 20 минут (видео)

Быстрая и легкая в приготовлении закуска

Кабачки летом жарят, тушат, запекают, но редко пробуют в сыром виде. Однако для того, чтобы вкусно приготовить этот овощ, не обязательно долго стоять у плиты. Маринованные кабачки получаются не хуже огурцов и помидоров.

Рецептом поделились на YouTube-канале Meisterdes Geschmackes.

Как готовить маринованные кабачки

Чтобы кабачки промариновались равномерно, нарезайте их тонкими кружочками одинаковой толщины. Имбирь стоит перетереть в мелкое пюре из-за того, что крупные кусочки в сыром виде будут слишком резкими на вкус.

Ингредиенты

кабачки – 2 шт.

свежий имбирь — 2-3 см корня

чеснок — 1 зубчик

соль – 1 ч. л.

сахар – 0,5 ч. л.

черный молотый перец – 1/3 ч. л.

молотая паприка – 1 ч. л.

яблочный уксус – 1 ст. л.

растительное масло – 4 ст. л.

французская горчица в зернах — 1 ст. л.

кипяченая вода (горячая) — 3 ст. л.

свежий укроп – 1 пучок

Способ приготовления

Кабачки промыть, отрезать кончики и нарезать тонкими кружочками одинакового размера. Положить нарезанные овощи в герметичный плотный пакет. В небольшой миске смешать мелко перетертый имбирь, измельченный чеснок, соль, сахар, черный перец и паприку. Добавить в специи яблочный уксус, масло и горчицу, влить 3 столовые ложки горячей воды и тщательно перемешать. Вылить готовую заправку в пакет с кабачками. Мелко нарезать укроп, добавить в пакет, плотно завязать или застегнуть. Потрясти пакет и помассировать руками, чтобы маринад покрыл каждый кусочек. Поставить в холодильник на 20 минут.

Маринованные кабачки подают на стол охлажденными. Эта закуска хорошо подходит к мясу на гриле, рыбе или картофелю. Перед подачей кабачки можно посыпать дополнительной порцией свежего укропа или кунжутом для текстуры.