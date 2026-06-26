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Вкус, который превосходит ожидания: маринованные кабачки за 20 минут (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Маринованные кабачки
Маринованные кабачки. Фото Скриншот YouTube

Быстрая и легкая в приготовлении закуска

Кабачки летом жарят, тушат, запекают, но редко пробуют в сыром виде. Однако для того, чтобы вкусно приготовить этот овощ, не обязательно долго стоять у плиты. Маринованные кабачки получаются не хуже огурцов и помидоров.

Рецептом поделились на YouTube-канале Meisterdes Geschmackes.

Как готовить маринованные кабачки

Чтобы кабачки промариновались равномерно, нарезайте их тонкими кружочками одинаковой толщины. Имбирь стоит перетереть в мелкое пюре из-за того, что крупные кусочки в сыром виде будут слишком резкими на вкус.

Ингредиенты

  • кабачки – 2 шт.
  • свежий имбирь — 2-3 см корня
  • чеснок — 1 зубчик
  • соль – 1 ч. л.
  • сахар – 0,5 ч. л.
  • черный молотый перец – 1/3 ч. л.
  • молотая паприка – 1 ч. л.
  • яблочный уксус – 1 ст. л.
  • растительное масло – 4 ст. л.
  • французская горчица в зернах — 1 ст. л.
  • кипяченая вода (горячая) — 3 ст. л.
  • свежий укроп – 1 пучок

Способ приготовления

  1. Кабачки промыть, отрезать кончики и нарезать тонкими кружочками одинакового размера.
  2. Положить нарезанные овощи в герметичный плотный пакет.
  3. В небольшой миске смешать мелко перетертый имбирь, измельченный чеснок, соль, сахар, черный перец и паприку.
  4. Добавить в специи яблочный уксус, масло и горчицу, влить 3 столовые ложки горячей воды и тщательно перемешать.
  5. Вылить готовую заправку в пакет с кабачками.
  6. Мелко нарезать укроп, добавить в пакет, плотно завязать или застегнуть.
  7. Потрясти пакет и помассировать руками, чтобы маринад покрыл каждый кусочек.
  8. Поставить в холодильник на 20 минут.

Маринованные кабачки подают на стол охлажденными. Эта закуска хорошо подходит к мясу на гриле, рыбе или картофелю. Перед подачей кабачки можно посыпать дополнительной порцией свежего укропа или кунжутом для текстуры.

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#Кабачки #Рецепты #Закуска