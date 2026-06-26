Вкус, который превосходит ожидания: маринованные кабачки за 20 минут (видео)
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Быстрая и легкая в приготовлении закуска
Кабачки летом жарят, тушат, запекают, но редко пробуют в сыром виде. Однако для того, чтобы вкусно приготовить этот овощ, не обязательно долго стоять у плиты. Маринованные кабачки получаются не хуже огурцов и помидоров.
Рецептом поделились на YouTube-канале Meisterdes Geschmackes.
Как готовить маринованные кабачки
Чтобы кабачки промариновались равномерно, нарезайте их тонкими кружочками одинаковой толщины. Имбирь стоит перетереть в мелкое пюре из-за того, что крупные кусочки в сыром виде будут слишком резкими на вкус.
Ингредиенты
- кабачки – 2 шт.
- свежий имбирь — 2-3 см корня
- чеснок — 1 зубчик
- соль – 1 ч. л.
- сахар – 0,5 ч. л.
- черный молотый перец – 1/3 ч. л.
- молотая паприка – 1 ч. л.
- яблочный уксус – 1 ст. л.
- растительное масло – 4 ст. л.
- французская горчица в зернах — 1 ст. л.
- кипяченая вода (горячая) — 3 ст. л.
- свежий укроп – 1 пучок
Способ приготовления
- Кабачки промыть, отрезать кончики и нарезать тонкими кружочками одинакового размера.
- Положить нарезанные овощи в герметичный плотный пакет.
- В небольшой миске смешать мелко перетертый имбирь, измельченный чеснок, соль, сахар, черный перец и паприку.
- Добавить в специи яблочный уксус, масло и горчицу, влить 3 столовые ложки горячей воды и тщательно перемешать.
- Вылить готовую заправку в пакет с кабачками.
- Мелко нарезать укроп, добавить в пакет, плотно завязать или застегнуть.
- Потрясти пакет и помассировать руками, чтобы маринад покрыл каждый кусочек.
- Поставить в холодильник на 20 минут.
Маринованные кабачки подают на стол охлажденными. Эта закуска хорошо подходит к мясу на гриле, рыбе или картофелю. Перед подачей кабачки можно посыпать дополнительной порцией свежего укропа или кунжутом для текстуры.