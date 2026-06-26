Салат "Морська перлина" з крабовими паличками: легка закуска на щодень і свято

Готується на раз-два

Крабові палички — один із найуніверсальніших інгредієнтів для швидких салатів. Вони добре поєднуються з морською капустою та кукурудзою і дають страві приємний морський присмак. Такий салат готується за лічені хвилини, але виглядає святково завдяки яскравим інгредієнтам та ніжній текстурі.

Рецептом поділилися в Instagram-акаунті ptashka_nadia.77.

Інгредієнти

крабові палички — 200 г

перепелині яйця — 8 шт. (або 2-3 курячих яйця)

морська капуста без добавок — 1 банка

консервована кукурудза — 0,5 банки

синя цибуля — 1/4 шт.

майонез — за смаком

Спосіб приготування

Крабові палички нарізати великими кубиками. Перепелині яйця відварити, очистити та розрізати на четвертинки (курячі яйця нарізати кубиками). У салатник викласти крабові палички, яйця, морську капусту, кукурудзу та дрібно нарізану синю цибулю. Заправити майонезом і добре перемішати. Поставити салат у холодильник на кілька хвилин, щоб смаки поєдналися.

Як і з чим подавати

Салат "Морська перлина" подають охолодженим як самостійну закуску. Його можна викласти на святкову тарілку або розкласти у порційні креманки. Щоб прикрасити салат, викладіть зверху половинки перепелиних яєць та гілочки кропу.