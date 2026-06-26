Салат "Морська перлина" з крабовими паличками: легка закуска на щодень і свято
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Готується на раз-два
Крабові палички — один із найуніверсальніших інгредієнтів для швидких салатів. Вони добре поєднуються з морською капустою та кукурудзою і дають страві приємний морський присмак. Такий салат готується за лічені хвилини, але виглядає святково завдяки яскравим інгредієнтам та ніжній текстурі.
Рецептом поділилися в Instagram-акаунті ptashka_nadia.77.
Інгредієнти
- крабові палички — 200 г
- перепелині яйця — 8 шт. (або 2-3 курячих яйця)
- морська капуста без добавок — 1 банка
- консервована кукурудза — 0,5 банки
- синя цибуля — 1/4 шт.
- майонез — за смаком
Спосіб приготування
- Крабові палички нарізати великими кубиками.
- Перепелині яйця відварити, очистити та розрізати на четвертинки (курячі яйця нарізати кубиками).
- У салатник викласти крабові палички, яйця, морську капусту, кукурудзу та дрібно нарізану синю цибулю.
- Заправити майонезом і добре перемішати.
- Поставити салат у холодильник на кілька хвилин, щоб смаки поєдналися.
Як і з чим подавати
Салат "Морська перлина" подають охолодженим як самостійну закуску. Його можна викласти на святкову тарілку або розкласти у порційні креманки. Щоб прикрасити салат, викладіть зверху половинки перепелиних яєць та гілочки кропу.