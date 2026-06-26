Рус

Салат "Морська перлина" з крабовими паличками: легка закуска на щодень і свято

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Салат з крабовими паличками
Салат з крабовими паличками. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Готується на раз-два

Крабові палички — один із найуніверсальніших інгредієнтів для швидких салатів. Вони добре поєднуються з морською капустою та кукурудзою і дають страві приємний морський присмак. Такий салат готується за лічені хвилини, але виглядає святково завдяки яскравим інгредієнтам та ніжній текстурі.

Рецептом поділилися в Instagram-акаунті ptashka_nadia.77.

Інгредієнти

  • крабові палички — 200 г
  • перепелині яйця — 8 шт. (або 2-3 курячих яйця)
  • морська капуста без добавок — 1 банка
  • консервована кукурудза — 0,5 банки
  • синя цибуля — 1/4 шт.
  • майонез — за смаком

Спосіб приготування

  1. Крабові палички нарізати великими кубиками.
  2. Перепелині яйця відварити, очистити та розрізати на четвертинки (курячі яйця нарізати кубиками).
  3. У салатник викласти крабові палички, яйця, морську капусту, кукурудзу та дрібно нарізану синю цибулю.
  4. Заправити майонезом і добре перемішати.
  5. Поставити салат у холодильник на кілька хвилин, щоб смаки поєдналися.

Як і з чим подавати

Салат "Морська перлина" подають охолодженим як самостійну закуску. Його можна викласти на святкову тарілку або розкласти у порційні креманки. Щоб прикрасити салат, викладіть зверху половинки перепелиних яєць та гілочки кропу.