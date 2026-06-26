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Салат "Морская жемчужина" с крабовыми палочками: легкая закуска на каждый день и праздник

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Салат с крабовыми палочками
Салат с крабовыми палочками. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Готовится на раз-два

Крабовые палочки — один из самых универсальных ингредиентов для быстрых салатов. Они хорошо сочетаются с морской капустой и кукурузой и придают блюду приятный морской привкус. Такой салат готовится за считанные минуты, но выглядит празднично благодаря ярким ингредиентам и нежной текстуре.

Рецептом поделились в Instagram-аккаунте ptashka_nadia.77.

Ингредиенты

  • крабовые палочки — 200 г
  • перепелиные яйца – 8 шт. (или 2-3 куриных яйца)
  • морская капуста без добавок — 1 банка
  • консервированная кукуруза — 0,5 банки
  • синий лук — 1/4 шт.
  • майонез – по вкусу

Способ приготовления

  1. Крабовые палочки нарезать крупными кубиками.
  2. Перепелиные яйца отварить, очистить и разрезать на четвертинки (куриные яйца нарезать кубиками).
  3. В салатник выложить крабовые палочки, яйца, морскую капусту, кукурузу и мелко нарезанный синий лук.
  4. Заправить майонезом и хорошо перемешать.
  5. Поставить салат в холодильник на несколько минут, чтобы вкусы соединились.

Как и с чем подавать

Салат "Морская жемчужина" подают охлажденным как самостоятельную закуску. Его можно выложить на праздничную тарелку или разложить в порционные креманки. Чтобы украсить салат, выложите сверху половинки перепелиных яиц и веточки укропа.