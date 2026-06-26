Салат "Морская жемчужина" с крабовыми палочками: легкая закуска на каждый день и праздник
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Готовится на раз-два
Крабовые палочки — один из самых универсальных ингредиентов для быстрых салатов. Они хорошо сочетаются с морской капустой и кукурузой и придают блюду приятный морской привкус. Такой салат готовится за считанные минуты, но выглядит празднично благодаря ярким ингредиентам и нежной текстуре.
Рецептом поделились в Instagram-аккаунте ptashka_nadia.77.
Ингредиенты
- крабовые палочки — 200 г
- перепелиные яйца – 8 шт. (или 2-3 куриных яйца)
- морская капуста без добавок — 1 банка
- консервированная кукуруза — 0,5 банки
- синий лук — 1/4 шт.
- майонез – по вкусу
Способ приготовления
- Крабовые палочки нарезать крупными кубиками.
- Перепелиные яйца отварить, очистить и разрезать на четвертинки (куриные яйца нарезать кубиками).
- В салатник выложить крабовые палочки, яйца, морскую капусту, кукурузу и мелко нарезанный синий лук.
- Заправить майонезом и хорошо перемешать.
- Поставить салат в холодильник на несколько минут, чтобы вкусы соединились.
Как и с чем подавать
Салат "Морская жемчужина" подают охлажденным как самостоятельную закуску. Его можно выложить на праздничную тарелку или разложить в порционные креманки. Чтобы украсить салат, выложите сверху половинки перепелиных яиц и веточки укропа.