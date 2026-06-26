Салат "Морская жемчужина" с крабовыми палочками: легкая закуска на каждый день и праздник

Готовится на раз-два

Крабовые палочки — один из самых универсальных ингредиентов для быстрых салатов. Они хорошо сочетаются с морской капустой и кукурузой и придают блюду приятный морской привкус. Такой салат готовится за считанные минуты, но выглядит празднично благодаря ярким ингредиентам и нежной текстуре.

Рецептом поделились в Instagram-аккаунте ptashka_nadia.77.

Ингредиенты

крабовые палочки — 200 г

перепелиные яйца – 8 шт. (или 2-3 куриных яйца)

морская капуста без добавок — 1 банка

консервированная кукуруза — 0,5 банки

синий лук — 1/4 шт.

майонез – по вкусу

Способ приготовления

Крабовые палочки нарезать крупными кубиками. Перепелиные яйца отварить, очистить и разрезать на четвертинки (куриные яйца нарезать кубиками). В салатник выложить крабовые палочки, яйца, морскую капусту, кукурузу и мелко нарезанный синий лук. Заправить майонезом и хорошо перемешать. Поставить салат в холодильник на несколько минут, чтобы вкусы соединились.

Как и с чем подавать

Салат "Морская жемчужина" подают охлажденным как самостоятельную закуску. Его можно выложить на праздничную тарелку или разложить в порционные креманки. Чтобы украсить салат, выложите сверху половинки перепелиных яиц и веточки укропа.