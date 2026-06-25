Літній салат із печених овочів: соус із кропом і часником робить його в рази смачнішим (відео)
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Може бути як основною стравою, так і закускою до м’яса
Літо — найкращий час готувати страви з овочів, і цей салат із печених кабачків, баклажана та перців належить саме до таких. Овочі запікаються до м'якості та легкої рум'яності, а потім їх заправляють кремовим соусом на основі майонезу, йогурту, кропу та часнику. Виходить страва, яка одночасно легка й ситна, а готується вона зовсім просто.
Рецептом цього салату поділилася авторка сторінки olena.foodblog в Instagram.
Щоб овочі запеклися рівномірно, нарізайте їх шматочками приблизно одного розміру. Якщо хочеться більш насиченого смаку, перець можна спочатку потримати пару хвилин під грилем, щоб шкірка злегка підгоріла, а потім зняти її перед подачею. Соус краще готувати заздалегідь, щоб він устиг трохи настоятися і часник віддав свій аромат.
Інгредієнти:
- кабачки — 2 шт.
- баклажан — 1 шт.
- перець червоний – 1 шт.
- перець помаранчевий — 1 шт.
- олія, сіль, перець — за смаком
Для соусу:
- майонез — 2 ст. л.
- густий йогурт — 3 ст. л.
- кріп — невеликий пучок
- часник — 2 зубчики
- соєвий соус — 1 ст. л.
Для подачі:
- волоські горіхи — жменя, за бажанням
Спосіб приготування:
- Кабачки, баклажан та перці нарізати великими шматочками.
- Викласти овочі на деко, додати олію, сіль і перець, перемішати.
- Запікати в духовці при 200 градусах близько 20-25 хвилин, до м’якості та легкої рум’яності.
- Для соусу змішати майонез, йогурт, дрібно нарізаний кріп, подрібнений часник та соєвий соус.
- Охолоджені або теплі овочі заправити соусом і акуратно перемішати.
- Перед подачею посипати подрібненими волоськими горіхами.