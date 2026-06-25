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Літній салат із печених овочів: соус із кропом і часником робить його в рази смачнішим (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Салат із печених овочів
Салат із печених овочів. Фото Колаж "Телеграфу"

Може бути як основною стравою, так і закускою до м’яса

Літо — найкращий час готувати страви з овочів, і цей салат із печених кабачків, баклажана та перців належить саме до таких. Овочі запікаються до м'якості та легкої рум'яності, а потім їх заправляють кремовим соусом на основі майонезу, йогурту, кропу та часнику. Виходить страва, яка одночасно легка й ситна, а готується вона зовсім просто.

Рецептом цього салату поділилася авторка сторінки olena.foodblog в Instagram.

Щоб овочі запеклися рівномірно, нарізайте їх шматочками приблизно одного розміру. Якщо хочеться більш насиченого смаку, перець можна спочатку потримати пару хвилин під грилем, щоб шкірка злегка підгоріла, а потім зняти її перед подачею. Соус краще готувати заздалегідь, щоб він устиг трохи настоятися і часник віддав свій аромат.

Інгредієнти:

  • кабачки — 2 шт.
  • баклажан — 1 шт.
  • перець червоний – 1 шт.
  • перець помаранчевий — 1 шт.
  • олія, сіль, перець — за смаком

Для соусу:

  • майонез — 2 ст. л.
  • густий йогурт — 3 ст. л.
  • кріп — невеликий пучок
  • часник — 2 зубчики
  • соєвий соус — 1 ст. л.

Для подачі:

  • волоські горіхи — жменя, за бажанням

Спосіб приготування:

  1. Кабачки, баклажан та перці нарізати великими шматочками.
  2. Викласти овочі на деко, додати олію, сіль і перець, перемішати.
  3. Запікати в духовці при 200 градусах близько 20-25 хвилин, до м’якості та легкої рум’яності.
  4. Для соусу змішати майонез, йогурт, дрібно нарізаний кріп, подрібнений часник та соєвий соус.
  5. Охолоджені або теплі овочі заправити соусом і акуратно перемішати.
  6. Перед подачею посипати подрібненими волоськими горіхами.
Теги:
#Кабачки #Рецепти #Салат #Баклажан