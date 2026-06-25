Літній салат із печених овочів: соус із кропом і часником робить його в рази смачнішим (відео)

Може бути як основною стравою, так і закускою до м’яса

Літо — найкращий час готувати страви з овочів, і цей салат із печених кабачків, баклажана та перців належить саме до таких. Овочі запікаються до м'якості та легкої рум'яності, а потім їх заправляють кремовим соусом на основі майонезу, йогурту, кропу та часнику. Виходить страва, яка одночасно легка й ситна, а готується вона зовсім просто.

Рецептом цього салату поділилася авторка сторінки olena.foodblog в Instagram.

Щоб овочі запеклися рівномірно, нарізайте їх шматочками приблизно одного розміру. Якщо хочеться більш насиченого смаку, перець можна спочатку потримати пару хвилин під грилем, щоб шкірка злегка підгоріла, а потім зняти її перед подачею. Соус краще готувати заздалегідь, щоб він устиг трохи настоятися і часник віддав свій аромат.

Інгредієнти:

кабачки — 2 шт.

баклажан — 1 шт.

перець червоний – 1 шт.

перець помаранчевий — 1 шт.

олія, сіль, перець — за смаком

Для соусу:

майонез — 2 ст. л.

густий йогурт — 3 ст. л.

кріп — невеликий пучок

часник — 2 зубчики

соєвий соус — 1 ст. л.

Для подачі:

волоські горіхи — жменя, за бажанням

Спосіб приготування: