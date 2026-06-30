Бразильський лимонад — три інгредієнти та п’ять хвилин до ідеального напою (відео)
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Освіжаючий напій
Бразильський лимонад — це напій, який дивує своєю простотою та несподіваним поєднанням смаків. Кислуватий лайм і солодке згущене молоко створюють кремову текстуру та ніжний смак, який складно з чимось сплутати. При цьому готується напій буквально за п'ять хвилин.
Як приготувати такий лимонад, показала у Instagram фудблогерша maggtasty.
Головне правило приготування бразильського лимонаду — використовувати саме лайм, а не лимон, оскільки у нього менш виражена гіркота та м'якша кислотність. Також важливо процедити готовий напій через сито, щоб позбутися цедри та плівочок лайма, які можуть дати неприємну гірчинку. Газовану воду варто додавати в самому кінці й зовсім недовго збивати, щоб зберегти бульбашки.
Інгредієнти:
- лайм — 2 шт.;
- згущене молоко — 100-150 г;
- газована вода — 500-800 мл;
- лід.
Спосіб приготування:
- Лайм ретельно вимийте і наріжте невеликими часточками, не очищаючи від шкірки.
- Відправте часточки лайма в блендер і подрібніть до однорідності.
- Додайте до лайма згущене молоко та газовану воду, збийте все разом ще раз.
- Процедіть готову суміш через сито, щоб прибрати шкірку та кісточки.
- Додайте в напій лід.
Подавайте бразильський лимонад одразу після приготування, поки він холодний і в міру газований. Напій чудово поєднується з легкими літніми закусками, а завдяки кремовій текстурі може стати навіть своєрідним десертом у спекотний день.