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Бразильський лимонад — три інгредієнти та п’ять хвилин до ідеального напою (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Бразильський лимонад
Бразильський лимонад. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Освіжаючий напій

Бразильський лимонад — це напій, який дивує своєю простотою та несподіваним поєднанням смаків. Кислуватий лайм і солодке згущене молоко створюють кремову текстуру та ніжний смак, який складно з чимось сплутати. При цьому готується напій буквально за п'ять хвилин.

Як приготувати такий лимонад, показала у Instagram фудблогерша maggtasty.

Головне правило приготування бразильського лимонаду — використовувати саме лайм, а не лимон, оскільки у нього менш виражена гіркота та м'якша кислотність. Також важливо процедити готовий напій через сито, щоб позбутися цедри та плівочок лайма, які можуть дати неприємну гірчинку. Газовану воду варто додавати в самому кінці й зовсім недовго збивати, щоб зберегти бульбашки.

Інгредієнти:

  • лайм — 2 шт.;
  • згущене молоко — 100-150 г;
  • газована вода — 500-800 мл;
  • лід.

Спосіб приготування:

  1. Лайм ретельно вимийте і наріжте невеликими часточками, не очищаючи від шкірки.
  2. Відправте часточки лайма в блендер і подрібніть до однорідності.
  3. Додайте до лайма згущене молоко та газовану воду, збийте все разом ще раз.
  4. Процедіть готову суміш через сито, щоб прибрати шкірку та кісточки.
  5. Додайте в напій лід.

Подавайте бразильський лимонад одразу після приготування, поки він холодний і в міру газований. Напій чудово поєднується з легкими літніми закусками, а завдяки кремовій текстурі може стати навіть своєрідним десертом у спекотний день.

Теги:
#Лимонад #Напої #Рецепти #Лайм