Бразильський лимонад — три інгредієнти та п’ять хвилин до ідеального напою (відео)

Освіжаючий напій

Бразильський лимонад — це напій, який дивує своєю простотою та несподіваним поєднанням смаків. Кислуватий лайм і солодке згущене молоко створюють кремову текстуру та ніжний смак, який складно з чимось сплутати. При цьому готується напій буквально за п'ять хвилин.

Як приготувати такий лимонад, показала у Instagram фудблогерша maggtasty.

Головне правило приготування бразильського лимонаду — використовувати саме лайм, а не лимон, оскільки у нього менш виражена гіркота та м'якша кислотність. Також важливо процедити готовий напій через сито, щоб позбутися цедри та плівочок лайма, які можуть дати неприємну гірчинку. Газовану воду варто додавати в самому кінці й зовсім недовго збивати, щоб зберегти бульбашки.

Інгредієнти:

лайм — 2 шт.;

згущене молоко — 100-150 г;

газована вода — 500-800 мл;

лід.

Спосіб приготування:

Лайм ретельно вимийте і наріжте невеликими часточками, не очищаючи від шкірки. Відправте часточки лайма в блендер і подрібніть до однорідності. Додайте до лайма згущене молоко та газовану воду, збийте все разом ще раз. Процедіть готову суміш через сито, щоб прибрати шкірку та кісточки. Додайте в напій лід.

Подавайте бразильський лимонад одразу після приготування, поки він холодний і в міру газований. Напій чудово поєднується з легкими літніми закусками, а завдяки кремовій текстурі може стати навіть своєрідним десертом у спекотний день.