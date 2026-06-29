Коли готувати зовсім не хочеться: розкішна закуска з кабачків
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Така закуска підійде як самостійна літня страва, і як доповнення до легкої вечері
Влітку, коли на вулиці спека, найменше хочеться довго стояти біля плити. Тому в ходу прості страви, які готуються швидко, а виходять ситними та смачними. Саме такий варіант — закуска з обсмажених кабачків із ароматною сирною намазкою.
Рецептом страви поділилася авторка блогу "У Катрусі" в Instagram. Закуска виходить легкою, але при цьому ситною.
Щоб кабачки вийшли із золотистою скоринкою, а не розм'якли в олії, перед обсмажуванням їх обов'язково потрібно посолити і дати постояти кілька хвилин, щоб із овоча вийшла зайва волога.
Інгредієнти:
- кабачки — 2 шт.;
- помідори — 1 шт.;
- плавлений сир — 1 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- борошно — для обсмажування;
- кріп — невеликий пучок;
- часник — 1-2 зубчики.
Спосіб приготування:
- Кабачки нарізаємо кружальцями, солимо і залишаємо на кілька хвилин, щоб вийшла зайва рідина.
- Кожне кружальце обмакуємо в борошно і обсмажуємо з обох боків до золотистої скоринки.
- Кріп миємо і дрібно нарізаємо, часник чистимо і пропускаємо через прес.
- В окремій мисці змішуємо плавлений сир, нарізані помідори, кріп, часник, сметану та майонез до однорідної маси.
- На кожне обсмажене кружальце кабачка викладаємо ложку сирної маси.