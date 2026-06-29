Коли готувати зовсім не хочеться: розкішна закуска з кабачків

Така закуска підійде як самостійна літня страва, і як доповнення до легкої вечері

Влітку, коли на вулиці спека, найменше хочеться довго стояти біля плити. Тому в ходу прості страви, які готуються швидко, а виходять ситними та смачними. Саме такий варіант — закуска з обсмажених кабачків із ароматною сирною намазкою.

Рецептом страви поділилася авторка блогу "У Катрусі" в Instagram. Закуска виходить легкою, але при цьому ситною.

Щоб кабачки вийшли із золотистою скоринкою, а не розм'якли в олії, перед обсмажуванням їх обов'язково потрібно посолити і дати постояти кілька хвилин, щоб із овоча вийшла зайва волога.

Інгредієнти:

кабачки — 2 шт.;

помідори — 1 шт.;

плавлений сир — 1 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

сіль — за смаком;

борошно — для обсмажування;

кріп — невеликий пучок;

часник — 1-2 зубчики.

Спосіб приготування: