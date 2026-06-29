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Коли готувати зовсім не хочеться: розкішна закуска з кабачків

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Закуска з кабачків
Закуска з кабачків. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Така закуска підійде як самостійна літня страва, і як доповнення до легкої вечері

Влітку, коли на вулиці спека, найменше хочеться довго стояти біля плити. Тому в ходу прості страви, які готуються швидко, а виходять ситними та смачними. Саме такий варіант — закуска з обсмажених кабачків із ароматною сирною намазкою.

Рецептом страви поділилася авторка блогу "У Катрусі" в Instagram. Закуска виходить легкою, але при цьому ситною.

Щоб кабачки вийшли із золотистою скоринкою, а не розм'якли в олії, перед обсмажуванням їх обов'язково потрібно посолити і дати постояти кілька хвилин, щоб із овоча вийшла зайва волога.

Інгредієнти:

  • кабачки — 2 шт.;
  • помідори — 1 шт.;
  • плавлений сир — 1 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • борошно — для обсмажування;
  • кріп — невеликий пучок;
  • часник — 1-2 зубчики.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки нарізаємо кружальцями, солимо і залишаємо на кілька хвилин, щоб вийшла зайва рідина.
  2. Кожне кружальце обмакуємо в борошно і обсмажуємо з обох боків до золотистої скоринки.
  3. Кріп миємо і дрібно нарізаємо, часник чистимо і пропускаємо через прес.
  4. В окремій мисці змішуємо плавлений сир, нарізані помідори, кріп, часник, сметану та майонез до однорідної маси.
  5. На кожне обсмажене кружальце кабачка викладаємо ложку сирної маси.
Теги:
#Кабачки #Рецепти #Закуска