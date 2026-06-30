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Бразильский лимонад — три ингредиента и пять минут до идеального напитка (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Бразильский лимонад
Бразильский лимонад. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Освежающий напиток

Бразильский лимонад — это напиток, который удивляет своей простотой и неожиданным сочетанием вкусов. Кисловатый лайм и сладкое сгущенное молоко создают кремовую текстуру и нежный вкус, который сложно с чем-то спутать. При этом готовится напиток буквально за пять минут.

Как приготовить такой лимонад, показала в Instagram фудблогерша maggtasty.

Главное правило приготовления бразильского лимонада — использовать именно лайм, а не лимон, поскольку у него менее выраженная горечь и более мягкая кислотность. Также важно процедить готовый напиток через сито, чтобы избавиться от цедры и пленочек лайма, которые могут дать неприятную горчинку. Газированную воду стоит добавлять в самом конце и совсем недолго взбивать, чтобы сохранить пузырьки.

Ингредиенты:

  • лайм — 2 шт.;
  • сгущенное молоко — 100-150 г;
  • газированная вода — 500-800 мл;
  • лед.

Способ приготовления:

  1. Лайм тщательно вымойте и нарежьте небольшими дольками, не очищая от кожуры.
  2. Отправьте дольки лайма в блендер и измельчите до однородности.
  3. Добавьте к лайму сгущенное молоко и газированную воду, взбейте все вместе еще раз.
  4. Процедите готовую смесь через сито, чтобы убрать кожуру и косточки.
  5. Добавьте в напиток лед.

Подавайте бразильский лимонад подают сразу после приготовления, пока он холодный и в меру газированный. Напиток отлично сочетается с легкими летними закусками, а благодаря кремовой текстуре может стать даже своеобразным десертом в жаркий день.

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#Лимонад #Напитки #Рецепты #Лайм