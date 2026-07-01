Мариновані огірки з томатом: хрумтять так, що за вуха не відтягнеш (відео)

Смачна та швидка у приготуванні закуска

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Свіжі огірки смачні самі по собі, але варто замаринувати їх із томатним соком, як виходить закуска, яку змітають зі столу дуже швидко. За цим рецептом огірки виходять хрумкі, в міру гострі, з приємною кислинкою. Вони добре підходять як доповнення і до запеченого м'яса, і до відвареної картоплі.

Цим рецептом поділилася фудблогерка Валерія Мороз у своєму Instagram.

Для маринування краще брати молоді огірки зі щільною м'якоттю та тонкою шкіркою, тоді вони швидше просочаться маринадом. Якщо огірки великі, з них варто зчистити шкірку частково смужками, щоб маринад проникав глибше.

Інгредієнти (на 400 г огірків)

огірки — 400 г

часник — 4 зубчики

перець чилі — 4 кружечки

кріп свіжий — половина пучка, дрібно нарізаного

лавровий лист — 2 шт.

запашний перець горошком — 4 шт.

томатний сік — 250 мл

сіль — 1-2 ст. л.

цукор — 2 ч. л.

оцет яблучний — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Огірки вимити, обсушити й нарізати брусочками, перекласти в контейнер із кришкою. Часник нарізати тонкими кружечками й додати до огірків разом із перцем чилі, кропом, лавровим листом і запашним перцем. В окремій мисці змішати томатний сік, сіль, цукор і яблучний оцет до повного розчинення солі та цукру. Залити огірки отриманим маринадом і добре перемішати, щоб спеції рівномірно розподілилися по всіх шматочках. Закрити контейнер кришкою й прибрати в холодильник мінімум на добу. Уже за день огірки можна куштувати, але по-справжньому розкриваються вони на третій день маринування.

Такі огірки подають холодними як самостійну закуску або доповнення до гарячих страв. Вони добре поєднуються з картоплею, м'ясом на грилі, шашликом і котлетами, а також чудово доповнюють бутерброди з ковбасою або салом. Маринад, який залишається після огірків, можна використовувати як основу для заправки овочевих салатів.