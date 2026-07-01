Мариновані огірки з томатом: хрумтять так, що за вуха не відтягнеш (відео)
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Смачна та швидка у приготуванні закуска
Свіжі огірки смачні самі по собі, але варто замаринувати їх із томатним соком, як виходить закуска, яку змітають зі столу дуже швидко. За цим рецептом огірки виходять хрумкі, в міру гострі, з приємною кислинкою. Вони добре підходять як доповнення і до запеченого м'яса, і до відвареної картоплі.
Цим рецептом поділилася фудблогерка Валерія Мороз у своєму Instagram.
Для маринування краще брати молоді огірки зі щільною м'якоттю та тонкою шкіркою, тоді вони швидше просочаться маринадом. Якщо огірки великі, з них варто зчистити шкірку частково смужками, щоб маринад проникав глибше.
Інгредієнти (на 400 г огірків)
- огірки — 400 г
- часник — 4 зубчики
- перець чилі — 4 кружечки
- кріп свіжий — половина пучка, дрібно нарізаного
- лавровий лист — 2 шт.
- запашний перець горошком — 4 шт.
- томатний сік — 250 мл
- сіль — 1-2 ст. л.
- цукор — 2 ч. л.
- оцет яблучний — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Огірки вимити, обсушити й нарізати брусочками, перекласти в контейнер із кришкою.
- Часник нарізати тонкими кружечками й додати до огірків разом із перцем чилі, кропом, лавровим листом і запашним перцем.
- В окремій мисці змішати томатний сік, сіль, цукор і яблучний оцет до повного розчинення солі та цукру.
- Залити огірки отриманим маринадом і добре перемішати, щоб спеції рівномірно розподілилися по всіх шматочках.
- Закрити контейнер кришкою й прибрати в холодильник мінімум на добу. Уже за день огірки можна куштувати, але по-справжньому розкриваються вони на третій день маринування.
Такі огірки подають холодними як самостійну закуску або доповнення до гарячих страв. Вони добре поєднуються з картоплею, м'ясом на грилі, шашликом і котлетами, а також чудово доповнюють бутерброди з ковбасою або салом. Маринад, який залишається після огірків, можна використовувати як основу для заправки овочевих салатів.