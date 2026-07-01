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Мариновані огірки з томатом: хрумтять так, що за вуха не відтягнеш (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Мариновані огірки
Мариновані огірки. Фото Колаж "Телеграфу"

Смачна та швидка у приготуванні закуска

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Свіжі огірки смачні самі по собі, але варто замаринувати їх із томатним соком, як виходить закуска, яку змітають зі столу дуже швидко. За цим рецептом огірки виходять хрумкі, в міру гострі, з приємною кислинкою. Вони добре підходять як доповнення і до запеченого м'яса, і до відвареної картоплі.

Цим рецептом поділилася фудблогерка Валерія Мороз у своєму Instagram.

Для маринування краще брати молоді огірки зі щільною м'якоттю та тонкою шкіркою, тоді вони швидше просочаться маринадом. Якщо огірки великі, з них варто зчистити шкірку частково смужками, щоб маринад проникав глибше.

Інгредієнти (на 400 г огірків)

  • огірки — 400 г
  • часник — 4 зубчики
  • перець чилі — 4 кружечки
  • кріп свіжий — половина пучка, дрібно нарізаного
  • лавровий лист — 2 шт.
  • запашний перець горошком — 4 шт.
  • томатний сік — 250 мл
  • сіль — 1-2 ст. л.
  • цукор — 2 ч. л.
  • оцет яблучний — 1 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Огірки вимити, обсушити й нарізати брусочками, перекласти в контейнер із кришкою.
  2. Часник нарізати тонкими кружечками й додати до огірків разом із перцем чилі, кропом, лавровим листом і запашним перцем.
  3. В окремій мисці змішати томатний сік, сіль, цукор і яблучний оцет до повного розчинення солі та цукру.
  4. Залити огірки отриманим маринадом і добре перемішати, щоб спеції рівномірно розподілилися по всіх шматочках.
  5. Закрити контейнер кришкою й прибрати в холодильник мінімум на добу. Уже за день огірки можна куштувати, але по-справжньому розкриваються вони на третій день маринування.

Такі огірки подають холодними як самостійну закуску або доповнення до гарячих страв. Вони добре поєднуються з картоплею, м'ясом на грилі, шашликом і котлетами, а також чудово доповнюють бутерброди з ковбасою або салом. Маринад, який залишається після огірків, можна використовувати як основу для заправки овочевих салатів.

Теги:
#Рецепти #Огірки #Томатний сік #Маринад