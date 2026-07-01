Маринованные огурцы с томатом: хрустят так, что за уши не оттащишь (видео)
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Вкусная и быстрая в приготовлении закуска
Свежие огурцы вкусные сами по себе, но стоит замариновать их с томатным соком, получается закуска, которую сметают со стола очень быстро. По этому рецепту огурцы получаются хрустящие, в меру острые, с приятной кислинкой. Они хорошо подходят как дополнение и к запеченному мясу, и к отварному картофелю.
Этим рецептом поделилась фудблогерша Валерия Мороз в своем Instagram.
Для маринования лучше брать молодые огурцы с плотной мякотью и тонкой кожицей, тогда они быстрее пропитаются маринадом. Если огурцы крупные, с них стоит счистить кожицу частично полосками, чтобы маринад проникал глубже.
Ингредиенты (на 400 г огурцов)
- огурцы — 400 г
- чеснок — 4 зубчика
- перец чили — 4 кружочка
- укроп свежий — половина пучка, мелко нарезанного
- лавровый лист — 2 шт.
- душистый перец горошком — 4 шт.
- томатный сок — 250 мл
- соль — 1-2 ст. л.
- сахар — 2 ч. л.
- уксус яблочный — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Огурцы вымыть, обсушить и нарезать брусочками, переложить в контейнер с крышкой.
- Чеснок нарезать тонкими кружочками и добавить к огурцам вместе с перцем чили, укропом, лавровым листом и душистым перцем.
- В отдельной миске смешать томатный сок, соль, сахар и яблочный уксус до полного растворения соли и сахара.
- Залить огурцы получившимся маринадом и хорошо перемешать, чтобы специи равномерно распределились по всем кусочкам.
- Закрыть контейнер крышкой и убрать в холодильник минимум на сутки. Уже через день огурцы можно пробовать, но по-настоящему раскрываются они на третий день маринования.
Такие огурцы подают холодными как самостоятельную закуску или дополнение к горячим блюдам. Они хорошо сочетаются с картофелем, мясом на гриле, шашлыком и котлетами, а также отлично дополняют бутерброды с колбасой или салом. Маринад, который остается после огурцов, можно использовать как основу для заправки овощных салатов.