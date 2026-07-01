Маринованные огурцы с томатом: хрустят так, что за уши не оттащишь (видео)

Вкусная и быстрая в приготовлении закуска

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Свежие огурцы вкусные сами по себе, но стоит замариновать их с томатным соком, получается закуска, которую сметают со стола очень быстро. По этому рецепту огурцы получаются хрустящие, в меру острые, с приятной кислинкой. Они хорошо подходят как дополнение и к запеченному мясу, и к отварному картофелю.

Этим рецептом поделилась фудблогерша Валерия Мороз в своем Instagram.

Для маринования лучше брать молодые огурцы с плотной мякотью и тонкой кожицей, тогда они быстрее пропитаются маринадом. Если огурцы крупные, с них стоит счистить кожицу частично полосками, чтобы маринад проникал глубже.

Ингредиенты (на 400 г огурцов)

огурцы — 400 г

чеснок — 4 зубчика

перец чили — 4 кружочка

укроп свежий — половина пучка, мелко нарезанного

лавровый лист — 2 шт.

душистый перец горошком — 4 шт.

томатный сок — 250 мл

соль — 1-2 ст. л.

сахар — 2 ч. л.

уксус яблочный — 1 ст. л.

Способ приготовления

Огурцы вымыть, обсушить и нарезать брусочками, переложить в контейнер с крышкой. Чеснок нарезать тонкими кружочками и добавить к огурцам вместе с перцем чили, укропом, лавровым листом и душистым перцем. В отдельной миске смешать томатный сок, соль, сахар и яблочный уксус до полного растворения соли и сахара. Залить огурцы получившимся маринадом и хорошо перемешать, чтобы специи равномерно распределились по всем кусочкам. Закрыть контейнер крышкой и убрать в холодильник минимум на сутки. Уже через день огурцы можно пробовать, но по-настоящему раскрываются они на третий день маринования.

Такие огурцы подают холодными как самостоятельную закуску или дополнение к горячим блюдам. Они хорошо сочетаются с картофелем, мясом на гриле, шашлыком и котлетами, а также отлично дополняют бутерброды с колбасой или салом. Маринад, который остается после огурцов, можно использовать как основу для заправки овощных салатов.