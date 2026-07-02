Гарячі бутерброди з крабовими паличками та сиром: ідеальний варіант до чаю або на свято
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Закуска готується за 20 хвилин
Коли потрібно швидко зібрати закуску до приходу гостей або просто урізноманітнити повсякденне меню, на допомогу приходять гарячі бутерброди. Вони готуються із простих продуктів, які майже завжди є під рукою.
Одним із таких рецептом поділилася блогерка diana.verhelis у своєму Instagram. Вона показала, як за лічені хвилини зробити начинку з крабових паличок, помідорів та сиру, а потім перетворити звичайний багет на апетитну закуску з хрусткою скоринкою.
Як приготувати крабові бутерброди з сиром
Інгредієнти:
- помідор — 1 шт.;
- крабові палички — 160 г;
- сир моцарелла — 100 г;
- крем-сир — 100 г;
- майонез — 1 ст. л.;
- багет або батон — 1 шт.;
- сіль, перець, паприка, сушений часник — за смаком.
Спосіб приготування:
- Крабові палички та помідор нарізати дрібним кубиком.
- Моцарелу натерти на тертці.
- У мисці з'єднати крабові палички, помідор, терту моцарелу, крем-сир і майонез.
- Додати сіль, перець, паприку та сушений часник, все ретельно перемішати.
- Багет або батон нарізати скибочками та викласти на деко, застелене пергаментом.
- Зверху на кожну скибочку розподілити начинку.
- Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 15 хвилин, до рум'яної скоринки.
Така закуска гарно виглядає на святковому столі як заміна звичним канапе, а також підійде для швидкого домашнього перекусу з чашкою чаю або кави. За бажанням зверху можна посипати бутерброди свіжою зеленню — кропом або петрушкою, це додасть страві свіжості.