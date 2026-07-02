Гарячі бутерброди з крабовими паличками та сиром: ідеальний варіант до чаю або на свято

Закуска готується за 20 хвилин

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Коли потрібно швидко зібрати закуску до приходу гостей або просто урізноманітнити повсякденне меню, на допомогу приходять гарячі бутерброди. Вони готуються із простих продуктів, які майже завжди є під рукою.

Одним із таких рецептом поділилася блогерка diana.verhelis у своєму Instagram. Вона показала, як за лічені хвилини зробити начинку з крабових паличок, помідорів та сиру, а потім перетворити звичайний багет на апетитну закуску з хрусткою скоринкою.

Як приготувати крабові бутерброди з сиром

Інгредієнти:

помідор — 1 шт.;

крабові палички — 160 г;

сир моцарелла — 100 г;

крем-сир — 100 г;

майонез — 1 ст. л.;

багет або батон — 1 шт.;

сіль, перець, паприка, сушений часник — за смаком.

Спосіб приготування:

Крабові палички та помідор нарізати дрібним кубиком. Моцарелу натерти на тертці. У мисці з'єднати крабові палички, помідор, терту моцарелу, крем-сир і майонез. Додати сіль, перець, паприку та сушений часник, все ретельно перемішати. Багет або батон нарізати скибочками та викласти на деко, застелене пергаментом. Зверху на кожну скибочку розподілити начинку. Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 15 хвилин, до рум'яної скоринки.

Така закуска гарно виглядає на святковому столі як заміна звичним канапе, а також підійде для швидкого домашнього перекусу з чашкою чаю або кави. За бажанням зверху можна посипати бутерброди свіжою зеленню — кропом або петрушкою, це додасть страві свіжості.