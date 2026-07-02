Освіжає та насичує: рецепт томатного супу сальморехо, який готують без плити

Ідеальна страва для спекотних днів

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Літня спека — не привід відмовлятися від перших страв, адже можна просто готувати холодні супи. Одним із вдалих варіантів обіду можна назвати іспанський томатний суп сальморехо, який схожий на гаспачо. Сальморехо готується густішим, ситнішим і майже завжди подається з додатками зверху, а не як рідкий напій.

Таким рецептом поділилася фудблогерша picture_book_ у своєму Instagram. Вона показала, як приготувати сальморехо всього з п’яти інгредієнтів і без варіння.

Як приготувати суп сальморехо

Інгредієнти:

томати — 1 кг;

часник — 1 зубчик (без серцевини);

хліб — 100 г;

оливкова олія — 100 г;

винний оцет — пару чайних ложок;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування:

Томати розрізати на частини та видалити плодоніжки. Хліб нарізати шматочками та залити невеликою кількістю води, щоб він розм'якшився. Томати, розмочений хліб і очищений від серцевини часник подрібнити блендером до однорідності. Отриману масу посолити, додати винний оцет і продовжити збивати, вливаючи тонкою цівкою оливкову олію. Суп має загуснути та набути кремової текстури. Готовий сальморехо поставити в холодильник мінімум на годину, щоб він добре охолодився.

Як і з чим подавати

Сальморехо подають холодним у глибоких тарілках або невеликих піалах. У класичному андалузькому рецепті зверху викладають шматочки вареного яйця та хамон або бекон, але підійде і звичайна тонко нарізана шинка. Додатково суп можна збризнути оливковою олією та подати з хрусткими тостами або грінками.