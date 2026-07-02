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Освіжає та насичує: рецепт томатного супу сальморехо, який готують без плити

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Холодний томатний суп сальморехо
Холодний томатний суп сальморехо. Фото Колаж "Телеграфу"

Ідеальна страва для спекотних днів

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Літня спека — не привід відмовлятися від перших страв, адже можна просто готувати холодні супи. Одним із вдалих варіантів обіду можна назвати іспанський томатний суп сальморехо, який схожий на гаспачо. Сальморехо готується густішим, ситнішим і майже завжди подається з додатками зверху, а не як рідкий напій.

Таким рецептом поділилася фудблогерша picture_book_ у своєму Instagram. Вона показала, як приготувати сальморехо всього з п’яти інгредієнтів і без варіння.

Як приготувати суп сальморехо

Інгредієнти:

  • томати — 1 кг;
  • часник — 1 зубчик (без серцевини);
  • хліб — 100 г;
  • оливкова олія — 100 г;
  • винний оцет — пару чайних ложок;
  • сіль — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Томати розрізати на частини та видалити плодоніжки.
  2. Хліб нарізати шматочками та залити невеликою кількістю води, щоб він розм'якшився.
  3. Томати, розмочений хліб і очищений від серцевини часник подрібнити блендером до однорідності.
  4. Отриману масу посолити, додати винний оцет і продовжити збивати, вливаючи тонкою цівкою оливкову олію. Суп має загуснути та набути кремової текстури.
  5. Готовий сальморехо поставити в холодильник мінімум на годину, щоб він добре охолодився.

Як і з чим подавати

Сальморехо подають холодним у глибоких тарілках або невеликих піалах. У класичному андалузькому рецепті зверху викладають шматочки вареного яйця та хамон або бекон, але підійде і звичайна тонко нарізана шинка. Додатково суп можна збризнути оливковою олією та подати з хрусткими тостами або грінками.

Теги:
#Помідори #Рецепти #Суп