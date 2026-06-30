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Кремове та натуральне: як приготувати шоколадне морозиво без цукру (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Шоколадне морозиво
Шоколадне морозиво. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Можна доповнити десерт подрібненими горіхами, кокосовою стружкою або кількома листочками м’яти

Літо — час, коли хочеться чогось холодного і солодкого, але не завжди корисного. Магазинне морозиво часто містить цукор, барвники та стабілізатори, тому багато хто шукає альтернативу, яку можна приготувати з простих продуктів і не хвилюватися за склад. Шоколадне морозиво на основі авокадо та банана саме вирішує це завдання. Воно виходить кремовим, насиченим і водночас повністю натуральним.

Таким рецептом поділилася фудблогер korolivska1 у Instagram.

Авокадо для морозива потрібно брати стигле, але не перезріле. М'якоть має бути м'якою та однорідною, без волокон. Банани краще використовувати теж стиглі, з темними цятками на шкірці, тому що вони солодші й легше перетворюються на пюре. Фініки заздалегідь варто замочити в теплій воді на 10–15 хвилин, якщо вони затверділі, тоді блендер упорається з ними без зусиль. Чим довше маса збивається в блендері, тим більш гладкою та кремовою вийде текстура морозива.

Інгредієнти (на 3 порції)

  • авокадо — 1 шт.;
  • банан — 2 шт.;
  • какао-порошок — 2 ст. л.;
  • кокосове молоко — 80 мл;
  • фініки без кісточки — 50 г.

Спосіб приготування

  1. Авокадо розрізаємо навпіл, видаляємо кісточку і ложкою виймаємо м'якоть.
  2. Банани очищаємо і нарізаємо шматочками.
  3. Авокадо, банани, фініки, какао та кокосове молоко збиваємо блендером до однорідності.
  4. Готову суміш розливаємо у формочки для морозива або в звичайний контейнер.
  5. Відправляємо в морозильну камеру мінімум на 4 години.
Теги:
#Рецепти #Морозиво #Авокадо #Банан #Десерт