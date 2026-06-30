Кремове та натуральне: як приготувати шоколадне морозиво без цукру (відео)
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Можна доповнити десерт подрібненими горіхами, кокосовою стружкою або кількома листочками м’яти
Літо — час, коли хочеться чогось холодного і солодкого, але не завжди корисного. Магазинне морозиво часто містить цукор, барвники та стабілізатори, тому багато хто шукає альтернативу, яку можна приготувати з простих продуктів і не хвилюватися за склад. Шоколадне морозиво на основі авокадо та банана саме вирішує це завдання. Воно виходить кремовим, насиченим і водночас повністю натуральним.
Таким рецептом поділилася фудблогер korolivska1 у Instagram.
Авокадо для морозива потрібно брати стигле, але не перезріле. М'якоть має бути м'якою та однорідною, без волокон. Банани краще використовувати теж стиглі, з темними цятками на шкірці, тому що вони солодші й легше перетворюються на пюре. Фініки заздалегідь варто замочити в теплій воді на 10–15 хвилин, якщо вони затверділі, тоді блендер упорається з ними без зусиль. Чим довше маса збивається в блендері, тим більш гладкою та кремовою вийде текстура морозива.
Інгредієнти (на 3 порції)
- авокадо — 1 шт.;
- банан — 2 шт.;
- какао-порошок — 2 ст. л.;
- кокосове молоко — 80 мл;
- фініки без кісточки — 50 г.
Спосіб приготування
- Авокадо розрізаємо навпіл, видаляємо кісточку і ложкою виймаємо м'якоть.
- Банани очищаємо і нарізаємо шматочками.
- Авокадо, банани, фініки, какао та кокосове молоко збиваємо блендером до однорідності.
- Готову суміш розливаємо у формочки для морозива або в звичайний контейнер.
- Відправляємо в морозильну камеру мінімум на 4 години.