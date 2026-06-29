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Огірковий лимонад з імбиром: освіжаючий напій для спекотних днів (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Огірковий лимонад
Огірковий лимонад. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Незвичний напій втамує спрагу в спеку

Огірковий лимонад з імбиром — це напій, який виходить одночасно освіжаючим і пікантним. Поєднання свіжого огірка, цитрусових ноток лайма і легкої гостроти імбиру робить його справжньою знахідкою для спекотного дня, а готується він значно швидше, ніж здається на перший погляд.

Цим освіжаючим рецептом поділилася фудблогерка flavorsbyvika у своєму Instagram.

Головна особливість цього напою — імбирний сироп, який можна приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику до двох тижнів. Тобто достатньо зробити сироп один раз, і надалі нову порцію лимонаду можна буде зробити за пару хвилин. Огірки для рецепта краще вибирати без гіркоти, з тонкою шкіркою.

Інгредієнти для імбирного сиропу:

  • імбир — 100 г;
  • вода — 250 мл;
  • цукор — 200 г;
  • сік половини лимона.

Інгредієнти для лимонаду:

  • огірок нарізаний — 4 склянки;
  • лайм очищений – 4 шт.;
  • імбирний сироп — половина склянки;
  • вода — 2-4 склянки.

Спосіб приготування:

  1. Імбир очистіть та наріжте або натріть на тертці.
  2. Проваріть імбир із водою та цукром на середньому вогні 10-15 хвилин.
  3. Наприкінці варіння додайте сік половини лимона та перемішайте.
  4. Сироп процідіть через сито у чисту пляшку.
  5. У блендері або кухонному комбайні подрібніть огірки, очищений лайм і частину води (зручно робити це порціями, наприклад, по 2 склянки огірка, 2 лайми і склянку води за раз).
  6. Отриману масу процідіть через сито у графин або велику ємність.
  7. Додайте решту води за смаком, імбирний сироп і ретельно перемішайте.

Як подавати огірковий лимонад

Огірковий лимонад з імбиром ідеально подавати холодним, у високих склянках з кубиками льоду. Для ефектної подачі можна додати гілочку м'яти або тонкий кружечок огірка на край склянки.

Теги:
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