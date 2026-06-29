Огірковий лимонад з імбиром: освіжаючий напій для спекотних днів (відео)
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Незвичний напій втамує спрагу в спеку
Огірковий лимонад з імбиром — це напій, який виходить одночасно освіжаючим і пікантним. Поєднання свіжого огірка, цитрусових ноток лайма і легкої гостроти імбиру робить його справжньою знахідкою для спекотного дня, а готується він значно швидше, ніж здається на перший погляд.
Цим освіжаючим рецептом поділилася фудблогерка flavorsbyvika у своєму Instagram.
Головна особливість цього напою — імбирний сироп, який можна приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику до двох тижнів. Тобто достатньо зробити сироп один раз, і надалі нову порцію лимонаду можна буде зробити за пару хвилин. Огірки для рецепта краще вибирати без гіркоти, з тонкою шкіркою.
Інгредієнти для імбирного сиропу:
- імбир — 100 г;
- вода — 250 мл;
- цукор — 200 г;
- сік половини лимона.
Інгредієнти для лимонаду:
- огірок нарізаний — 4 склянки;
- лайм очищений – 4 шт.;
- імбирний сироп — половина склянки;
- вода — 2-4 склянки.
Спосіб приготування:
- Імбир очистіть та наріжте або натріть на тертці.
- Проваріть імбир із водою та цукром на середньому вогні 10-15 хвилин.
- Наприкінці варіння додайте сік половини лимона та перемішайте.
- Сироп процідіть через сито у чисту пляшку.
- У блендері або кухонному комбайні подрібніть огірки, очищений лайм і частину води (зручно робити це порціями, наприклад, по 2 склянки огірка, 2 лайми і склянку води за раз).
- Отриману масу процідіть через сито у графин або велику ємність.
- Додайте решту води за смаком, імбирний сироп і ретельно перемішайте.
Як подавати огірковий лимонад
Огірковий лимонад з імбиром ідеально подавати холодним, у високих склянках з кубиками льоду. Для ефектної подачі можна додати гілочку м'яти або тонкий кружечок огірка на край склянки.