Огірковий лимонад з імбиром: освіжаючий напій для спекотних днів (відео)

Незвичний напій втамує спрагу в спеку

Огірковий лимонад з імбиром — це напій, який виходить одночасно освіжаючим і пікантним. Поєднання свіжого огірка, цитрусових ноток лайма і легкої гостроти імбиру робить його справжньою знахідкою для спекотного дня, а готується він значно швидше, ніж здається на перший погляд.

Цим освіжаючим рецептом поділилася фудблогерка flavorsbyvika у своєму Instagram.

Головна особливість цього напою — імбирний сироп, який можна приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику до двох тижнів. Тобто достатньо зробити сироп один раз, і надалі нову порцію лимонаду можна буде зробити за пару хвилин. Огірки для рецепта краще вибирати без гіркоти, з тонкою шкіркою.

Інгредієнти для імбирного сиропу:

імбир — 100 г;

вода — 250 мл;

цукор — 200 г;

сік половини лимона.

Інгредієнти для лимонаду:

огірок нарізаний — 4 склянки;

лайм очищений – 4 шт.;

імбирний сироп — половина склянки;

вода — 2-4 склянки.

Спосіб приготування:

Імбир очистіть та наріжте або натріть на тертці. Проваріть імбир із водою та цукром на середньому вогні 10-15 хвилин. Наприкінці варіння додайте сік половини лимона та перемішайте. Сироп процідіть через сито у чисту пляшку. У блендері або кухонному комбайні подрібніть огірки, очищений лайм і частину води (зручно робити це порціями, наприклад, по 2 склянки огірка, 2 лайми і склянку води за раз). Отриману масу процідіть через сито у графин або велику ємність. Додайте решту води за смаком, імбирний сироп і ретельно перемішайте.

Як подавати огірковий лимонад

Огірковий лимонад з імбиром ідеально подавати холодним, у високих склянках з кубиками льоду. Для ефектної подачі можна додати гілочку м'яти або тонкий кружечок огірка на край склянки.