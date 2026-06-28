Цей салат із кабачками та тунцем затьмарить будь-який ресторанний (відео)

Легка страва для літнього меню

Коли на вулиці спека, найменше хочеться жирної їжі. У такі дні на допомогу приходять легкі страви, які не перевантажують шлунок, але при цьому виходять по-справжньому ситними. Один із таких рецептів — італійський салат із обсмаженими на грилі кабачками, печеним солодким перцем та тунцем. Готується він просто, а на смак виходить яскравим і свіжим.

Цим рецептом поділилися на італійському YouTube-каналі Ricette Sfiziose.

Перець для цього салату краще запікати цілим, не розрізаючи, тоді він пропечеться рівномірно і шкірка легко зніметься після того, як овочі трохи полежать під кришкою. Кабачки нарізайте максимально тонко, оскільки товсті скибочки буде складніше просмажити рівномірно, і вони вийдуть жорсткішими. Сковороду-гриль не потрібно сильно змащувати олією: легкого шару достатньо, щоб кабачки не прилипали, але й не стали жирними. А головне правило — не пошкодуйте часу і дайте салату постояти в холодильнику хоча б пару годин, саме тоді всі смаки поєднаються в одне ціле.

Інгредієнти для салату з кабачками та тунцем

кабачки — 3 шт.;

перець червоний – 1 шт.;

перець жовтий – 1 шт.;

тунець в олії — 150 г;

каперси — 40 г;

оливкова олія — 2 ст. л.

Для заправки:

оливкова олія першого холодного віджиму — 60 мл;

сік половини лимона;

петрушка свіжа — 1 жменя;

сіль — за смаком;

чорний перець свіжомелений — за смаком.

Як приготувати салат з кабачками та тунцем

Перці промийте цілими, обсушіть і викладіть на деко з пергаментом. Запікайте в розігрітій до 200°C духовці близько 30 хвилин, поки шкірка не потемніє і не вкриється пухирцями. Готові перці перекладіть у миску і накрийте кришкою — так вони пропаряться і шкірка зніметься набагато легше. Кабачки вимийте, відріжте кінчики і наріжте уздовж скибочками завтовшки 1-2 мм. Розігрійте сковороду-гриль, злегка змастіть оливковою олією і обсмажуйте кабачки порціями з двох сторін, поки вони не стануть м'якими і не вкриються характерними смужками від гриля. Охолоджені перці очистіть від шкірки, видаліть насіння і плодоніжки, наріжте тонкими смужками. У велику миску перекладіть обсмажені кабачки, додайте перець, каперси та тунець. В окремій мисці змішайте оливкову олію, проціджений лимонний сік, подрібнену петрушку, сіль та чорний перець. Збийте до однорідної емульсії. Полийте салат заправкою і обережно перемішайте виделкою, щоб не пошкодити скибочки кабачків. Накрийте миску і залиште салат у холодильнику мінімум на дві години, щоб усі інгредієнти просочилися ароматами заправки.

Як подавати салат з кабачками та тунцем

Подавати такий салат краще холодним як легкий обід або літню вечерю. Він чудово поєднується з хрустким багетом або чіабатою. Також салат можна подати як закуску перед основною стравою або взяти з собою на пікнік у невеликому контейнері.