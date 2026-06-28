Цей салат із кабачками та тунцем затьмарить будь-який ресторанний (відео)
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Легка страва для літнього меню
Коли на вулиці спека, найменше хочеться жирної їжі. У такі дні на допомогу приходять легкі страви, які не перевантажують шлунок, але при цьому виходять по-справжньому ситними. Один із таких рецептів — італійський салат із обсмаженими на грилі кабачками, печеним солодким перцем та тунцем. Готується він просто, а на смак виходить яскравим і свіжим.
Цим рецептом поділилися на італійському YouTube-каналі Ricette Sfiziose.
Перець для цього салату краще запікати цілим, не розрізаючи, тоді він пропечеться рівномірно і шкірка легко зніметься після того, як овочі трохи полежать під кришкою. Кабачки нарізайте максимально тонко, оскільки товсті скибочки буде складніше просмажити рівномірно, і вони вийдуть жорсткішими. Сковороду-гриль не потрібно сильно змащувати олією: легкого шару достатньо, щоб кабачки не прилипали, але й не стали жирними. А головне правило — не пошкодуйте часу і дайте салату постояти в холодильнику хоча б пару годин, саме тоді всі смаки поєднаються в одне ціле.
Інгредієнти для салату з кабачками та тунцем
- кабачки — 3 шт.;
- перець червоний – 1 шт.;
- перець жовтий – 1 шт.;
- тунець в олії — 150 г;
- каперси — 40 г;
- оливкова олія — 2 ст. л.
Для заправки:
- оливкова олія першого холодного віджиму — 60 мл;
- сік половини лимона;
- петрушка свіжа — 1 жменя;
- сіль — за смаком;
- чорний перець свіжомелений — за смаком.
Як приготувати салат з кабачками та тунцем
- Перці промийте цілими, обсушіть і викладіть на деко з пергаментом. Запікайте в розігрітій до 200°C духовці близько 30 хвилин, поки шкірка не потемніє і не вкриється пухирцями.
- Готові перці перекладіть у миску і накрийте кришкою — так вони пропаряться і шкірка зніметься набагато легше.
- Кабачки вимийте, відріжте кінчики і наріжте уздовж скибочками завтовшки 1-2 мм.
- Розігрійте сковороду-гриль, злегка змастіть оливковою олією і обсмажуйте кабачки порціями з двох сторін, поки вони не стануть м'якими і не вкриються характерними смужками від гриля.
- Охолоджені перці очистіть від шкірки, видаліть насіння і плодоніжки, наріжте тонкими смужками.
- У велику миску перекладіть обсмажені кабачки, додайте перець, каперси та тунець.
- В окремій мисці змішайте оливкову олію, проціджений лимонний сік, подрібнену петрушку, сіль та чорний перець. Збийте до однорідної емульсії.
- Полийте салат заправкою і обережно перемішайте виделкою, щоб не пошкодити скибочки кабачків.
- Накрийте миску і залиште салат у холодильнику мінімум на дві години, щоб усі інгредієнти просочилися ароматами заправки.
Як подавати салат з кабачками та тунцем
Подавати такий салат краще холодним як легкий обід або літню вечерю. Він чудово поєднується з хрустким багетом або чіабатою. Також салат можна подати як закуску перед основною стравою або взяти з собою на пікнік у невеликому контейнері.