Салат Ширазі: страва з трьох овочів, яка освіжає в спеку (відео)

Мікс овочів, який можна їсти з коржами або з м’ясом

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Коли на вулиці спека, хочеться чогось легкого, свіжого і без довгої метушні біля плити. Салат Ширазі — саме така страва. Вона готується з найпростіших овочів, але завдяки свіжій м'яті та лимонному соку виходить ароматною та освіжаючою.

Як приготувати цей салат, показала фудблогерка itsvegansis в Instagram.

Головний секрет цього салату — дрібна нарізка. Чим менші кубики овочів, тим краще вони просочуються заправкою і тим гармонійнішим виходить смак. Цибулю краще брати червону, вона м'якша за звичайну і не дає різкої гіркоти. Заправляти салат лимонним соком і олією варто безпосередньо перед подачею, щоб овочі не встигли пустити зайву рідину.

Інгредієнти (на велику миску):

огірки — 6 шт.;

помідори великі — 4 шт.;

червона цибуля — 1 шт.;

м’ята свіжа – невеликий пучок;

лимон — 1 шт. (сік);

оливкова олія — за смаком;

сіль та перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Огірки, помідори та червону цибулю миємо та нарізаємо дуже дрібними кубиками. М’яту миємо, обсушуємо і дрібно ріжемо. Всі нарізані овочі та м’яту викладаємо у велику миску та перемішуємо. Салат заправляємо свіжовичавленим лимонним соком, оливковою олією, сіллю та перцем за смаком. Ретельно перемішуємо салат, щоб заправка рівномірно розподілилася по всіх овочах.

Традиційно салат Ширазі подають із коржиком або пітою, в яку можна загорнути салат. Також він чудово поєднується з приготованими на грилі м'ясом та рибою.