Салат Ширазі: страва з трьох овочів, яка освіжає в спеку (відео)
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Мікс овочів, який можна їсти з коржами або з м’ясом
Коли на вулиці спека, хочеться чогось легкого, свіжого і без довгої метушні біля плити. Салат Ширазі — саме така страва. Вона готується з найпростіших овочів, але завдяки свіжій м'яті та лимонному соку виходить ароматною та освіжаючою.
Як приготувати цей салат, показала фудблогерка itsvegansis в Instagram.
Головний секрет цього салату — дрібна нарізка. Чим менші кубики овочів, тим краще вони просочуються заправкою і тим гармонійнішим виходить смак. Цибулю краще брати червону, вона м'якша за звичайну і не дає різкої гіркоти. Заправляти салат лимонним соком і олією варто безпосередньо перед подачею, щоб овочі не встигли пустити зайву рідину.
Інгредієнти (на велику миску):
- огірки — 6 шт.;
- помідори великі — 4 шт.;
- червона цибуля — 1 шт.;
- м’ята свіжа – невеликий пучок;
- лимон — 1 шт. (сік);
- оливкова олія — за смаком;
- сіль та перець — за смаком.
Спосіб приготування:
- Огірки, помідори та червону цибулю миємо та нарізаємо дуже дрібними кубиками.
- М’яту миємо, обсушуємо і дрібно ріжемо.
- Всі нарізані овочі та м’яту викладаємо у велику миску та перемішуємо.
- Салат заправляємо свіжовичавленим лимонним соком, оливковою олією, сіллю та перцем за смаком.
- Ретельно перемішуємо салат, щоб заправка рівномірно розподілилася по всіх овочах.
Традиційно салат Ширазі подають із коржиком або пітою, в яку можна загорнути салат. Також він чудово поєднується з приготованими на грилі м'ясом та рибою.