Горячие бутерброды с крабовыми палочками и сыром: идеальный вариант к чаю или на праздник
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Закуска готовится за 15 минут
Когда нужно быстро собрать закуску к приходу гостей или просто разнообразить повседневное меню, на помощь приходят горячие бутерброды. Они готовятся из простых продуктов, которые почти всегда есть под рукой.
Одним из таких рецептом поделилась блогерша diana.verhelis в своем Instagram. Она показала, как за считаные минуты сделать начинку из крабовых палочек, помидоров и сыра, а затем превратить обычный багет в аппетитную закуску с хрустящей корочкой.
Как приготовить крабовые бутерброды с сыром
Ингредиенты:
- помидор — 1 шт.;
- крабовые палочки — 160 г;
- сыр моцарелла — 100 г;
- крем-сыр — 100 г;
- майонез — 1 ст. л.;
- багет или батон — 1 шт.;
- соль, перец, паприка, сушеный чеснок — по вкусу.
Способ приготовления:
- Крабовые палочки и помидор нарезать мелким кубиком.
- Моцареллу натереть на терке.
- В миске соединить крабовые палочки, помидор, тертую моцареллу, крем-сыр и майонез.
- Добавить соль, перец, паприку и сушеный чеснок, все тщательно перемешать.
- Багет или батон нарезать ломтиками и выложить на противень, застеленный пергаментом.
- Сверху на каждый ломтик распределить начинку.
- Запекать в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут, до румяной корочки.
Такая закуска хорошо смотрится на праздничном столе как замена привычным канапе, а также подойдет для быстрого домашнего перекуса с чашкой чая или кофе. При желании сверху можно посыпать бутерброды свежей зеленью — укропом или петрушкой, это добавит блюду свежести.