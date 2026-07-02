Горячие бутерброды с крабовыми палочками и сыром: идеальный вариант к чаю или на праздник

Закуска готовится за 15 минут

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Когда нужно быстро собрать закуску к приходу гостей или просто разнообразить повседневное меню, на помощь приходят горячие бутерброды. Они готовятся из простых продуктов, которые почти всегда есть под рукой.

Одним из таких рецептом поделилась блогерша diana.verhelis в своем Instagram. Она показала, как за считаные минуты сделать начинку из крабовых палочек, помидоров и сыра, а затем превратить обычный багет в аппетитную закуску с хрустящей корочкой.

Как приготовить крабовые бутерброды с сыром

Ингредиенты:

помидор — 1 шт.;

крабовые палочки — 160 г;

сыр моцарелла — 100 г;

крем-сыр — 100 г;

майонез — 1 ст. л.;

багет или батон — 1 шт.;

соль, перец, паприка, сушеный чеснок — по вкусу.

Способ приготовления:

Крабовые палочки и помидор нарезать мелким кубиком. Моцареллу натереть на терке. В миске соединить крабовые палочки, помидор, тертую моцареллу, крем-сыр и майонез. Добавить соль, перец, паприку и сушеный чеснок, все тщательно перемешать. Багет или батон нарезать ломтиками и выложить на противень, застеленный пергаментом. Сверху на каждый ломтик распределить начинку. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут, до румяной корочки.

Такая закуска хорошо смотрится на праздничном столе как замена привычным канапе, а также подойдет для быстрого домашнего перекуса с чашкой чая или кофе. При желании сверху можно посыпать бутерброды свежей зеленью — укропом или петрушкой, это добавит блюду свежести.