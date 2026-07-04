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Как приготовить холодный борщ: правильная консистенция и секреты вкуса

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Литовский борщ
Литовский борщ. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Готовится просто, а получается вкусно

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Когда на улице жара, готовить горячие первые блюда совсем не хочется. В такие дни обычно выручает окрошка или свекольник.

Своим вариантом литовского холодного борща поделилась в Instagram кулинарный блогер oksana_dorosh_rezeptu.

Главный секрет вкусного холодного борща — правильная консистенция. Свекла и огурцы должны быть натерты на крупной терке, чтобы суп получился с текстурой, а не превратился в однородное пюре. Кефир или йогурт лучше брать натуральный, без сахара и добавок, тогда вкус получится более свежим и нейтральным. А минеральную воду с газом добавляют уже перед подачей и в каждую тарелку отдельно, чтобы каждый мог сам отрегулировать густоту супа под себя.

Ингредиенты

  • свекла вареная или запеченная — 1 шт.
  • огурцы свежие — 2 шт.
  • зеленый лук и укроп — 1 пучок
  • яйца вареные — 2 шт.
  • кефир или натуральный йогурт — 500 мл
  • соль, перец — по вкусу
  • вода сильногазированная — по вкусу

Как приготовить литовский холодный борщ

  1. Свеклу натираем на крупной терке.
  2. Огурцы моем и тоже натираем на крупной терке.
  3. Яйца нарезаем небольшим кубиком.
  4. Зеленый лук и укроп мелко рубим.
  5. Все подготовленные ингредиенты соединяем в одной миске.
  6. Заливаем кефиром или йогуртом, добавляем соль и перец по вкусу.
  7. Перемешиваем и оставляем настояться в холодильнике на 20-30 минут.
  8. Перед подачей в каждую тарелку добавляем немного газированной минеральной воды до нужной густоты.
Теги:
#Рецепты #Суп #Холодник