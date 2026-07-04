Как приготовить холодный борщ: правильная консистенция и секреты вкуса

Готовится просто, а получается вкусно

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Когда на улице жара, готовить горячие первые блюда совсем не хочется. В такие дни обычно выручает окрошка или свекольник.

Своим вариантом литовского холодного борща поделилась в Instagram кулинарный блогер oksana_dorosh_rezeptu.

Главный секрет вкусного холодного борща — правильная консистенция. Свекла и огурцы должны быть натерты на крупной терке, чтобы суп получился с текстурой, а не превратился в однородное пюре. Кефир или йогурт лучше брать натуральный, без сахара и добавок, тогда вкус получится более свежим и нейтральным. А минеральную воду с газом добавляют уже перед подачей и в каждую тарелку отдельно, чтобы каждый мог сам отрегулировать густоту супа под себя.

Ингредиенты

свекла вареная или запеченная — 1 шт.

огурцы свежие — 2 шт.

зеленый лук и укроп — 1 пучок

яйца вареные — 2 шт.

кефир или натуральный йогурт — 500 мл

соль, перец — по вкусу

вода сильногазированная — по вкусу

Как приготовить литовский холодный борщ