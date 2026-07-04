Как приготовить холодный борщ: правильная консистенция и секреты вкуса
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Готовится просто, а получается вкусно
Когда на улице жара, готовить горячие первые блюда совсем не хочется. В такие дни обычно выручает окрошка или свекольник.
Своим вариантом литовского холодного борща поделилась в Instagram кулинарный блогер oksana_dorosh_rezeptu.
Главный секрет вкусного холодного борща — правильная консистенция. Свекла и огурцы должны быть натерты на крупной терке, чтобы суп получился с текстурой, а не превратился в однородное пюре. Кефир или йогурт лучше брать натуральный, без сахара и добавок, тогда вкус получится более свежим и нейтральным. А минеральную воду с газом добавляют уже перед подачей и в каждую тарелку отдельно, чтобы каждый мог сам отрегулировать густоту супа под себя.
Ингредиенты
- свекла вареная или запеченная — 1 шт.
- огурцы свежие — 2 шт.
- зеленый лук и укроп — 1 пучок
- яйца вареные — 2 шт.
- кефир или натуральный йогурт — 500 мл
- соль, перец — по вкусу
- вода сильногазированная — по вкусу
Как приготовить литовский холодный борщ
- Свеклу натираем на крупной терке.
- Огурцы моем и тоже натираем на крупной терке.
- Яйца нарезаем небольшим кубиком.
- Зеленый лук и укроп мелко рубим.
- Все подготовленные ингредиенты соединяем в одной миске.
- Заливаем кефиром или йогуртом, добавляем соль и перец по вкусу.
- Перемешиваем и оставляем настояться в холодильнике на 20-30 минут.
- Перед подачей в каждую тарелку добавляем немного газированной минеральной воды до нужной густоты.