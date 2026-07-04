Освежает с первого глотка: как приготовить натуральный квас дома без специальной закваски

Натуральный и вкусный напиток

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Квас можно приготовить дома всего из нескольких простых ингредиентов, и уже через сутки получить освежающий напиток с насыщенным вкусом и ароматом. Такой вариант напитка особенно уместный в теплое время года, когда хочется уталить жажду чемм-то легким и натуральным.

Рецептом хлебного кваса поделился в Instagram блогер mil_alexx. Показал, как приготовить напиток на основе бородинского хлеба, дрожжей и изюма.

Как готовить хлебный квас

Перед тем как сушить хлеб, у него стоит срезать края, так как именно они дают неприятную горчинку готовому напитку. Сухарики лучше выкладывать на противень в один слой и не вплотную друг к другу, чтобы они равномерно подсушились со всех сторон. Процеживать настой нужно через марлю, сложенную в несколько слоев, так в готовом квасе не останется хлебных крошек. А изюм для заквашивания стоит брать немытый, потому что именно на его поверхности живут природные дрожжевые культуры, которые помогают напитку забродить.

Ингредиенты для хлебного кваса

хлеб бородинский — 350 г

вода — 3 л

дрожжи сухие — 0,5 ч. л.

сахар — 120 г

изюм — 15-20 шт.

Как приготовить хлебный квас