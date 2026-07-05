Икра из баклажанов по-одесски: закуска, которую съедят до последней ложки
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Овощи запекаются, а не жарятся на сковороде, поэтому закуска получается легче и без лишнего масла
Баклажаны — один из тех сезонных овощей, которыми хочется наслаждаться по максимуму, пока они есть на прилавках. Из них готовят десятки вкусных блюд, и одно из самых любимых — ароматная баклажанная икра.
Своей версией икры из баклажанов по-одесски поделилась блогер valway_ka_ в Instagram.
Как приготовить икру из баклажанов
Ингредиенты
- баклажаны — 3 шт.
- болгарский перец — 2 шт.
- лук красный — 1 шт.
- помидор — 1 шт.
- чеснок — 2-3 зубчика
- петрушка — 1 пучок
- соль и перец — по вкусу
- растительное масло — 2 ст. л.
Способ приготовления
- Баклажаны и перец запечь в духовке при температуре 200 градусов в течение 40-45 минут, до мягкости.
- Горячие овощи переложить в кастрюлю, накрыть крышкой и оставить до полного остывания — так кожица легче снимется.
- Остывшие баклажаны и перец очистить от кожицы и семян, мякоть мелко порубить ножом.
- Красный лук, помидор и чеснок мелко нарезать.
- Петрушку измельчить.
- Все ингредиенты соединить, посолить, поперчить и заправить растительным маслом, тщательно перемешать.