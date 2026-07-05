Икра из баклажанов по-одесски: закуска, которую съедят до последней ложки

Овощи запекаются, а не жарятся на сковороде, поэтому закуска получается легче и без лишнего масла

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Баклажаны — один из тех сезонных овощей, которыми хочется наслаждаться по максимуму, пока они есть на прилавках. Из них готовят десятки вкусных блюд, и одно из самых любимых — ароматная баклажанная икра.

Своей версией икры из баклажанов по-одесски поделилась блогер valway_ka_ в Instagram.

Как приготовить икру из баклажанов

Ингредиенты

баклажаны — 3 шт.

болгарский перец — 2 шт.

лук красный — 1 шт.

помидор — 1 шт.

чеснок — 2-3 зубчика

петрушка — 1 пучок

соль и перец — по вкусу

растительное масло — 2 ст. л.

Способ приготовления