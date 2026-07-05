Укр

Икра из баклажанов по-одесски: закуска, которую съедят до последней ложки

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Домашняя баклажанная икра
Домашняя баклажанная икра. Фото Коллаж "Телеграфа"

Овощи запекаются, а не жарятся на сковороде, поэтому закуска получается легче и без лишнего масла

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Баклажаны — один из тех сезонных овощей, которыми хочется наслаждаться по максимуму, пока они есть на прилавках. Из них готовят десятки вкусных блюд, и одно из самых любимых — ароматная баклажанная икра.

Своей версией икры из баклажанов по-одесски поделилась блогер valway_ka_ в Instagram.

Как приготовить икру из баклажанов

Ингредиенты

  • баклажаны — 3 шт.
  • болгарский перец — 2 шт.
  • лук красный — 1 шт.
  • помидор — 1 шт.
  • чеснок — 2-3 зубчика
  • петрушка — 1 пучок
  • соль и перец — по вкусу
  • растительное масло — 2 ст. л.

Способ приготовления

  1. Баклажаны и перец запечь в духовке при температуре 200 градусов в течение 40-45 минут, до мягкости.
  2. Горячие овощи переложить в кастрюлю, накрыть крышкой и оставить до полного остывания — так кожица легче снимется.
  3. Остывшие баклажаны и перец очистить от кожицы и семян, мякоть мелко порубить ножом.
  4. Красный лук, помидор и чеснок мелко нарезать.
  5. Петрушку измельчить.
  6. Все ингредиенты соединить, посолить, поперчить и заправить растительным маслом, тщательно перемешать.
Теги:
#Овощи #Рецепты #Баклажанная икра #Баклажаны