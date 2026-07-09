Самый вкусный способ использовать черную смородину: приготовьте пикантный соус к мясу (видео)

Вкусное дополнение к мясу

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Черная смородина – ароматная летняя ягода с насыщенным кисло-сладким вкусом, которую используют для приготовления варенья, компотов, желе, выпечки и всевозможных соусов. Она не столь популярна для употребления в свежем виде, как клубника или черешня, однако после термической обработки раскрывает богатый вкус и приятный аромат. Сегодня предлагается приготовить пикантный соус к мясу, отлично сочетающему ягодную кислинку, пряности и легкую остроту. Для лучшего результата следует выбирать спелую, невредимую смородину без признаков порчи, а количество сахара обязательно регулировать после дегустации, ведь кислотность ягод может существенно отличаться. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "storinka_retseptiv".

Как приготовить соус к мясу из смородины

Ингредиенты:

черная смородина – 500 г;

растительное масло – 100 мл;

соль – 1 ст. л.;

сахар – 1 ст. л. или по вкусу;

черный молотый перец – 1 ч. л.;

хмели-суннели – 1 ч. л.;

молотый кориандр – 1/2 ч. л.;

чеснок – 5 зубчиков;

острый перец – 2 шт.;

свежий базилик – по желанию.

Способ приготовления:

Убрать черную смородину, удалить плодоножки, тщательно промыть и хорошо обсушить. Измельчить ягоды блендером до однородной массы. Перелить смородиновое пюре в кастрюлю с толстым дном, довести до кипения, добавить растительное масло, соль, сахар, черный молотый перец, хмели-сунели и молотый кориандр. Варить на небольшом огне примерно 1 час, периодически помешивая, чтобы соус не пригорел. Измельчить чеснок, острый перец и по желанию базилик до однородной массы. Для более мягкого вкуса семена из острого перца можно удалить перед измельчением. Добавить ароматную смесь к соусу и варить еще 15 минут. Вкусить соус и, если смородина слишком кислая, добавить еще немного сахара, после чего проварить еще 2–3 минуты. По желанию для более ласковой текстуры готовый соус можно протереть через сито. Разлить горячий соус в стерилизованные банки, плотно закрыть крышками, перевернуть дном вверх, укутать до полного охлаждения и хранить в прохладном месте.

Как и с чем подавать

Соус из черной смородины прекрасно подходит со стейками, запеченной свининой, уткой, курицей, индейкой или дичью. Его также можно подавать в творожную тарелку, запеченные овощи или использовать в качестве основы для глазирования мяса во время запекания. Перед подачей соус следует охладить и украсить листиками свежего базилика или тимьяна. Если хочется получить более пряный вкус, к рецепту можно добавить щепотку корицы или копченой паприки.

Такой соус станет отличной альтернативой привычным кетчупам и магазинным заправкам. Благодаря яркому вкусу и насыщенному аромату, он удачно подчеркнет мясные блюда как в будни, так и на праздничном столе. А возможность регулировать сладость, остроту и набор специй позволит легко адаптировать рецепт к своим вкусовым вкусам.