Іще одна полунична смакота: як приготувати ягідне тирамісу за 20 хвилин (відео)

Апетитний та смачний десерт

Зараз сезон полуниці, коли з неї готують особливо ніжні та ароматні десерти, зокрема популярне полуничне морозиво. Сьогодні ми пропонуємо варіацію класики — полуничне тірамісу за 20 хвилин без складної термічної обробки. Важливо звертати увагу на якість інгредієнтів: полуниця має бути стиглою й щільною, маскарпоне — свіжим і без зайвої водянистості, а вершки — із жирністю не менше 33%, інакше крем може втратити стабільність; за потреби маскарпоне можна частково замінити густим грецьким йогуртом, а солодкість регулювати згущеним молоком або цукром. Такий десерт є сучасною інтерпретацією італійського тірамісу, де класичний кавовий смак замінено на ягідну свіжість, що робить його більш легким і сезонним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Як приготувати полуничне тирамісу

Інгредієнти:

печиво "савоярді" — 18 шт.;

полуниця — 300 г;

цукор — 30 г;

згущене молоко — 75–100 г;

лимонний сік — 1 ст. л.;

вершки 33% — 250 мл;

маскарпоне — 250 г;

свіжа полуниця — для прикрашання;

Спосіб приготування:

Пробити полуницю з цукром і лимонним соком блендером до однорідного пюре. Збити вершки до загущення, додати маскарпоне і продовжити збивати до однорідної кремової маси, після чого ввести згущене молоко та коротко перемішати до стабільності. Занурити печиво "савоярді" у полуничне пюре на кілька секунд і викласти перший шар у форму. Викласти половину крему поверх шару печива та розрівняти. Повторити шари з рештою печива і крему, завершити формування десерту. Охолодити в холодильнику кілька годин до стабілізації текстури та подати.

Як і з чим подавати

Подається десерт добре охолодженим, у склянках або порційній формі, щоб зберегти чіткі шари крему та просоченого печива. Верх можна прикрасити свіжою полуницею, тонкими слайсами ягід або легким ягідним пюре для додаткової кислинки. Для більш виразного смаку доречно додати листя м’яти або посипати невеликою кількістю тертого білого шоколаду. Добре поєднується з кавою, легкими десертними винами або як завершення до літнього обіду з нейтральними основними стравами.

Полуничне тірамісу — це швидкий спосіб отримати ніжний десерт із вираженим ягідним смаком і кремовою текстурою, який легко адаптується під різні вподобання та сезонні продукти.