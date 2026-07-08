Клубничное варенье с перцем и базиликом: заменит любой соус (видео)
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Пикантный соус, который дополнит многие блюда
Клубничное варенье обычно ассоциируется исключительно с чаепитием, но существует версия этого лакомства, которая вышла за пределы сладкого стола. Пикантное варенье из клубники с добавлением перца и свежего базилика превращается в настоящий соус, который можно подавать к сырным тарелкам, брускеттам с хамоном, салатам с печенью и даже к мясным блюдам.
Таким рецептом поделилась в Instagram автор под ником talli_sun. Несмотря на необычное сочетание ингредиентов, варенье готовится очень просто.
Как приготовить клубничное варенье с перцем
Ингредиенты:
- клубника — 3 кг;
- сахар — 2 кг;
- перец горошком — 8 шт.;
- базилик (листья) — 45-50 г;
- соль — 0,5 ч. л.;
- лимонный сок — 1,5 ст. л.
Способ приготовления:
- Клубнику моем, очищаем от плодоножек и нарезаем на 2-4 части в зависимости от размера ягод.
- Пересыпаем клубнику слоями сахара прямо в кастрюле, где будем варить варенье, и оставляем на 4-5 часов, пока ягоды хорошо не пустят сок.
- Ставим кастрюлю на небольшой огонь. Не перемешиваем ложкой активно, а лишь слегка приподнимаем ягоды лопаткой, чтобы не повредить их структуру. Доводим до кипения.
- Перемалываем перец горошком в ступке и добавляем в кастрюлю вместе с солью и лимонным соком. Варим 12-15 минут на слабом огне.
- За 2-3 минуты до готовности добавляем нарезанные листья базилика и перемешиваем.
- Разливаем горячее варенье по стерилизованным банкам и закатываем.
Хранить варенье стоит в прохладном месте, тогда оно сохранит свежий вкус на протяжении всей зимы.