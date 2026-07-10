Ленивые сырники из лаваша: рецепт, который стоит попробовать (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Идеально для завтрака
Рецепт классических сырников простой. Но для их приготовления требуется время, чтобы вымесить тесто, сформировать, а потом еще и обжарить. Есть вариант проще — ленивые сырники из лаваша, которые готовятся значительно быстрее, а по вкусу не уступают привычным.
Таким рецептом поделилась блогер an.cookbook в Instagram. Она показала, как из творога, лаваша и пары яиц получить сытный завтрак буквально за 15-20 минут.
Как приготовить ленивые сырники
Для этого блюда лучше брать в меру жирный творог, тогда начинка получится нежной и не будет расползаться при нарезке рулета. Лаваш стоит выбирать тонкий и свежий, иначе он может треснуть при сворачивании. Если хочется более выраженного вкуса, в творожную массу можно добавить немного цедры лимона или апельсина.
Ингредиенты
- творог — 300 г
- яйца — 1 шт (для начинки)
- сахар — 2-3 ст. л.
- ванильный сахар — по вкусу
- изюм — по вкусу
- сметана — 1 ст. л.
- лаваш — 1 лист
- яйца — 2 шт (для льезона)
- молоко — 50 мл
- кокосовое масло — для жарки
Приготовление
- К творогу добавляем яйцо, сахар, ванильный сахар, сметану и изюм по желанию, перемешиваем до однородности.
- Творожную массу выкладываем на лаваш, равномерно распределяем по всей поверхности.
- Сворачиваем лаваш в плотный рулет и нарезаем на порционные кусочки.
- Яйца взбиваем с молоком до однородности.
- Каждый кусочек рулета обмакиваем в яичную смесь.
- Обжариваем на кокосовом масле до румяной корочки со всех сторон.
Ленивые сырники хорошо сочетаются со сметаной, медом или ягодным вареньем. Также их можно полить сгущенкой или подать со свежими ягодами.