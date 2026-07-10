Ленивые сырники из лаваша: рецепт, который стоит попробовать (видео)

Идеально для завтрака

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Рецепт классических сырников простой. Но для их приготовления требуется время, чтобы вымесить тесто, сформировать, а потом еще и обжарить. Есть вариант проще — ленивые сырники из лаваша, которые готовятся значительно быстрее, а по вкусу не уступают привычным.

Таким рецептом поделилась блогер an.cookbook в Instagram. Она показала, как из творога, лаваша и пары яиц получить сытный завтрак буквально за 15-20 минут.

Как приготовить ленивые сырники

Для этого блюда лучше брать в меру жирный творог, тогда начинка получится нежной и не будет расползаться при нарезке рулета. Лаваш стоит выбирать тонкий и свежий, иначе он может треснуть при сворачивании. Если хочется более выраженного вкуса, в творожную массу можно добавить немного цедры лимона или апельсина.

Ингредиенты

творог — 300 г

яйца — 1 шт (для начинки)

сахар — 2-3 ст. л.

ванильный сахар — по вкусу

изюм — по вкусу

сметана — 1 ст. л.

лаваш — 1 лист

яйца — 2 шт (для льезона)

молоко — 50 мл

кокосовое масло — для жарки

Приготовление

К творогу добавляем яйцо, сахар, ванильный сахар, сметану и изюм по желанию, перемешиваем до однородности. Творожную массу выкладываем на лаваш, равномерно распределяем по всей поверхности. Сворачиваем лаваш в плотный рулет и нарезаем на порционные кусочки. Яйца взбиваем с молоком до однородности. Каждый кусочек рулета обмакиваем в яичную смесь. Обжариваем на кокосовом масле до румяной корочки со всех сторон.

Ленивые сырники хорошо сочетаются со сметаной, медом или ягодным вареньем. Также их можно полить сгущенкой или подать со свежими ягодами.