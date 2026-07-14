Квіти стоятимуть тижнями: додайте у воду два засоби з кухонної шафи (відео)

Зрізані квіти часто швидко втрачають свіжість, особливо у спекотну погоду.

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Букет, який ще вчора прикрашав кімнату, вже за кілька днів може почати в’янути. Однак продовжити життя квітам можна за допомогою простих засобів, які знайдуться практично на кожній кухні.

Блогерка та експертка з домашніх лайфхаків Шантель Міла поділилася на своїй TikTok-сторінці "mama_mila_" способом, який допомагає довше зберігати свіжість букетів. За її словами, цей метод підходить як для придбаних у магазині квітів, так і для рослин, зрізаних у власному саду.

Для приготування такого "підживлення" потрібно наповнити вазу водою приблизно наполовину, а потім додати дві столові ложки білого оцту. Він допомагає зменшити кількість бактерій у воді, які можуть прискорювати псування квітів.

Після цього у вазу додають дві столові ложки цукру — звичайного або цукрової пудри — та ретельно перемішують суміш. Цукор виконує роль додаткового джерела поживних речовин для зрізаних рослин, які після відділення від кореневої системи вже не можуть отримувати необхідні речовини природним шляхом.

Водночас фахівці радять не забувати про правильну підготовку букета. Перед тим як поставити квіти у вазу, стебла варто обрізати під кутом приблизно 45 градусів. Найкраще робити це під водою, щоб запобігти потраплянню повітря у провідні тканини рослини. Також бажано видалити листя, яке опиниться нижче рівня води.

Однак із цукром варто бути обережними. Хоча він допомагає підтримувати квіти, одночасно може створювати сприятливе середовище для розмноження бактерій. Саме тому його рекомендують використовувати разом з оцтом, який допомагає зберегти воду чистішою.

Такий простий домашній спосіб може допомогти довше милуватися букетом і не витрачати зайві кошти на спеціальні засоби для догляду за зрізаними квітами.