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Ніжинський салат на зиму: хрусткі огірки з гірчичною ноткою, які розлітаються з полиць комори

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Салат з огірків на зиму
Салат з огірків на зиму. Фото Колаж "Телеграфу"

Готується салат просто, а зберігається всю зиму, не втрачаючи хрускоту

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Сезон домашніх заготовок у розпалі, і один із найпопулярніших варіантів на зиму — хрусткі мариновані огірки. Ніжинський салат відрізняється від звичних заготовок тим, що в маринад додають діжонську гірчицю, яка дає легку пікантну нотку та особливий аромат.

Як приготувати такий салат, розповіла авторка акаунту receptoria_18 в Instagram.

Перед засолюванням огірки обов'язково потрібно потримати в солі. Це прибере зайву рідину і зробить майбутню заготовку більш хрусткою. Використовуйте тільки свіжі, міцні огірки без пустот усередині, а банки та кришки заздалегідь простерилізуйте, щоб заготовка добре зберігалася всю зиму.

Інгредієнти

  • огірки — 2 кг
  • сіль (для засолювання огірків) — 2 ст. л.

Для маринаду:

  • оцет — 250 мл
  • цукор — 300 г
  • діжонська гірчиця — 2-3 ст. л.

Приготування

  1. Огірки миємо, нарізаємо довільно, посипаємо сіллю і залишаємо на 1,5 години.
  2. Після закінчення часу промиваємо огірки холодною проточною водою, щоб прибрати зайву сіль.
  3. Готуємо маринад: змішуємо оцет, цукор і діжонську гірчицю.
  4. Заливаємо промиті огірки маринадом, ставимо на вогонь і варимо 5 хвилин з моменту закипання.
  5. Розкладаємо гарячу заготовку по стерилізованих банках, одразу закручуємо кришками.
  6. Банки перевертаємо догори дном, укутуємо щільним покривалом і залишаємо до повного охолодження.
Теги:
#Рецепти #Огірки #Консервовані огірки