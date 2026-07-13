Ніжинський салат на зиму: хрусткі огірки з гірчичною ноткою, які розлітаються з полиць комори
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Готується салат просто, а зберігається всю зиму, не втрачаючи хрускоту
Сезон домашніх заготовок у розпалі, і один із найпопулярніших варіантів на зиму — хрусткі мариновані огірки. Ніжинський салат відрізняється від звичних заготовок тим, що в маринад додають діжонську гірчицю, яка дає легку пікантну нотку та особливий аромат.
Як приготувати такий салат, розповіла авторка акаунту receptoria_18 в Instagram.
Перед засолюванням огірки обов'язково потрібно потримати в солі. Це прибере зайву рідину і зробить майбутню заготовку більш хрусткою. Використовуйте тільки свіжі, міцні огірки без пустот усередині, а банки та кришки заздалегідь простерилізуйте, щоб заготовка добре зберігалася всю зиму.
Інгредієнти
- огірки — 2 кг
- сіль (для засолювання огірків) — 2 ст. л.
Для маринаду:
- оцет — 250 мл
- цукор — 300 г
- діжонська гірчиця — 2-3 ст. л.
Приготування
- Огірки миємо, нарізаємо довільно, посипаємо сіллю і залишаємо на 1,5 години.
- Після закінчення часу промиваємо огірки холодною проточною водою, щоб прибрати зайву сіль.
- Готуємо маринад: змішуємо оцет, цукор і діжонську гірчицю.
- Заливаємо промиті огірки маринадом, ставимо на вогонь і варимо 5 хвилин з моменту закипання.
- Розкладаємо гарячу заготовку по стерилізованих банках, одразу закручуємо кришками.
- Банки перевертаємо догори дном, укутуємо щільним покривалом і залишаємо до повного охолодження.