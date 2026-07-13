Ніжинський салат на зиму: хрусткі огірки з гірчичною ноткою, які розлітаються з полиць комори

Готується салат просто, а зберігається всю зиму, не втрачаючи хрускоту

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Сезон домашніх заготовок у розпалі, і один із найпопулярніших варіантів на зиму — хрусткі мариновані огірки. Ніжинський салат відрізняється від звичних заготовок тим, що в маринад додають діжонську гірчицю, яка дає легку пікантну нотку та особливий аромат.

Як приготувати такий салат, розповіла авторка акаунту receptoria_18 в Instagram.

Перед засолюванням огірки обов'язково потрібно потримати в солі. Це прибере зайву рідину і зробить майбутню заготовку більш хрусткою. Використовуйте тільки свіжі, міцні огірки без пустот усередині, а банки та кришки заздалегідь простерилізуйте, щоб заготовка добре зберігалася всю зиму.

Інгредієнти

огірки — 2 кг

сіль (для засолювання огірків) — 2 ст. л.

Для маринаду:

оцет — 250 мл

цукор — 300 г

діжонська гірчиця — 2-3 ст. л.

Приготування