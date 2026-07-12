Закуска на мільйон із простої курячої печінки: гості розметуть її зі столу першою і попросять рецепт

Простий рецепт, щоб здивувати близьких та гостей

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Печінкові млинці давно стали класикою святкового столу, але їх можна перетворити на більш оригінальну страву. Замість звичного торта з печінкових коржів варто спробувати рогалики.

Рецептом поділилася користувач Instagram під ніком zoshyt.receptiv. Саме поєднання ніжних печінкових млинців із сирною начинкою робить цю закуску особливо ніжною та водночас ситною.

Як приготувати рогалики з печінки

Печінку перед приготуванням бажано очистити від плівок і проток, інакше тісто для млинців вийде з крупинками. Обсмажену цибулю обов'язково потрібно охолодити перед додаванням у тісто. Начинку краще готувати заздалегідь, щоб вона встигла охолонути і не розм'якшила теплі млинці при формуванні рогаликів.

Інгредієнти

Для млинців:

куряча печінка — 500 г

яйця — 2 шт.

борошно — 120 г

молоко — 250 мл

рослинна олія — 40 мл

сіль — 1 ч.л.

чорний перець — за смаком

цибуля — половина цибулини

Для начинки:

морква – 1 шт.

цибуля — 1 шт.

часник — 2 зубчики

майонез – 2 ст.л.

вершковий сир — 300 г

свіжий кріп — за смаком

сіль, перець — за смаком

Приготування

У чаші блендера з'єднати очищену печінку, яйця, молоко, борошно, сіль, перець і рослинну олію, пробити до однорідності. Наприкінці додати попередньо обсмажену і охолоджену цибулю, знову перебити тісто. Посмажити тонкі млинці й остудити їх. Для начинки спочатку обсмажити подрібнені цибулю з морквою на олії до м'якості, остудити. Перекласти в чашу блендера, додати часник і майонез, подрібнити. До вершкового сиру додати суміш моркви з цибулею, а також нарізаний кріп, сіль і перець. На печінковий млинець викласти невеликий шар начинки, розрізати його на 8 однакових частин і згорнути рогалики.

Печінкові рогалики подавайте холодними як самостійну закуску. Вони гарно виглядають на пласкій тарілці, прикрашені гілочками кропу або зеленої цибулі. Добре поєднуються з келихом сухого білого вина, а також із легкими овочевими закусками.