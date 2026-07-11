Брауні з кабачка: шоколадний десерт, у якому ніхто не вгадає секретний інгредієнт (відео)

Незвичайний десерт із популярного овочу

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Сезон кабачків у розпалі, і саме час знайти для них нове застосування, крім звичних оладок і рагу. Один із найнесподіваніших варіантів — шоколадний брауні, в який кабачок додають замість частини рідких інгредієнтів.

Рецептом поділилася користувачка Instagram під ніком bondarchukvika_. Вона зазначає, що такий брауні виходить дуже вологим, ніжним та з насиченим шоколадним смаком, а смак кабачка практично не відчувається.

Як приготувати брауні з кабачка

Інгредієнти

кабачок — 300 г

яйця — 2 шт.

цукор — 150 г

олія — 60 мл

какао — 40 г

борошно — 130 г

розпушувач — 10 г

горіхи — за бажанням

Приготування