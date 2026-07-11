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Брауні з кабачка: шоколадний десерт, у якому ніхто не вгадає секретний інгредієнт (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Брауні із кабачка
Брауні із кабачка. Фото Колаж "Телеграфу"

Незвичайний десерт із популярного овочу

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Сезон кабачків у розпалі, і саме час знайти для них нове застосування, крім звичних оладок і рагу. Один із найнесподіваніших варіантів — шоколадний брауні, в який кабачок додають замість частини рідких інгредієнтів.

Рецептом поділилася користувачка Instagram під ніком bondarchukvika_. Вона зазначає, що такий брауні виходить дуже вологим, ніжним та з насиченим шоколадним смаком, а смак кабачка практично не відчувається.

Як приготувати брауні з кабачка

Інгредієнти

  • кабачок — 300 г
  • яйця — 2 шт.
  • цукор — 150 г
  • олія — 60 мл
  • какао — 40 г
  • борошно — 130 г
  • розпушувач — 10 г
  • горіхи — за бажанням

Приготування

  1. Кабачок нарізати шматочками, додати яйця та збити блендером до однорідної маси.
  2. Додати олію, цукор, какао, борошно і розпушувач. Перемішати до однорідності.
  3. Форму для випікання застелити пергаментом, вилити тісто, за бажання посипати горіхами.
  4. Випікати при температурі 180 ° C 35-40 хвилин.
Теги:
#Кабачки #Рецепти #Випічка #Десерт