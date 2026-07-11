Брауні з кабачка: шоколадний десерт, у якому ніхто не вгадає секретний інгредієнт (відео)
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Незвичайний десерт із популярного овочу
Сезон кабачків у розпалі, і саме час знайти для них нове застосування, крім звичних оладок і рагу. Один із найнесподіваніших варіантів — шоколадний брауні, в який кабачок додають замість частини рідких інгредієнтів.
Рецептом поділилася користувачка Instagram під ніком bondarchukvika_. Вона зазначає, що такий брауні виходить дуже вологим, ніжним та з насиченим шоколадним смаком, а смак кабачка практично не відчувається.
Як приготувати брауні з кабачка
Інгредієнти
- кабачок — 300 г
- яйця — 2 шт.
- цукор — 150 г
- олія — 60 мл
- какао — 40 г
- борошно — 130 г
- розпушувач — 10 г
- горіхи — за бажанням
Приготування
- Кабачок нарізати шматочками, додати яйця та збити блендером до однорідної маси.
- Додати олію, цукор, какао, борошно і розпушувач. Перемішати до однорідності.
- Форму для випікання застелити пергаментом, вилити тісто, за бажання посипати горіхами.
- Випікати при температурі 180 ° C 35-40 хвилин.