Смачніше за звичайні супи: вершковий сирний суп із фаршем стане улюбленим у вашому меню (відео)

Смачна та ситна страва

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Перші страви бувають найрізноманітнішими: від традиційного українського борщу з буряком і капустою до легких овочевих супів, наваристих бульйонів та кремових варіантів із ніжною текстурою. Вони допомагають урізноманітнити щоденне меню та можуть бути як легкою обідньою стравою, так і повноцінною ситною їжею. Сьогодні пропонуємо приготувати вершковий сирний суп із фаршем — ароматну страву з насиченим смаком, яка поєднує ніжність плавленого сиру, соковитість м’яса та овочеву основу. Щоб суп вийшов особливо смачним, варто обирати якісний фарш із невеликою кількістю жиру, свіжі овочі та натуральний плавлений сир, який добре розчиняється в гарячому бульйоні.

Головний секрет такого супу — правильна консистенція: сир має повністю розтанути, а вершки краще додавати теплими, щоб вони не згорнулися через різкий перепад температур. Для більш насиченого смаку можна використовувати курячий, свинячий або змішаний фарш, а замість вершків додати молоко з вищою жирністю. За бажанням до рецепта можна додати гриби, болгарський перець або трохи твердого сиру для більш вираженого вершкового аромату. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "inna_pro.food".

Як приготувати сирний суп з фаршем

Інгредієнти:

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

вершкове масло — 20 г;

фарш — 300 г;

приправа до котлет та фаршу — 1 ч. л.;

картопля — 3–4 шт.;

вода — 1 л;

плавлений сирок — 1 шт.;

вершки — 100 мл;

сушені томати з часником та базиліком — 1 ч. л.;

зелена цибуля — кілька пір’їн.

Спосіб приготування:

Нарізати цибулю дрібними кубиками, моркву натерти на крупній тертці. Розігріти вершкове масло в каструлі, обсмажити цибулю та моркву до м’якості й легкого золотистого відтінку. Додати фарш до овочів, перемішати та обсмажувати до готовності, після чого всипати приправу до фаршу. Додати нарізану кубиками картоплю, залити водою та варити на середньому вогні до м’якості картоплі приблизно 15–20 хвилин. Додати плавлений сирок і гарячі вершки, ретельно перемішати до повного розчинення сиру. Додати сушені томати з часником та базиліком, проварити суп ще 5 хвилин, щоб усі аромати поєдналися. Додати подрібнену зелену цибулю, перемішати та зняти суп із вогню.

Як і з чим подавати

Сирний суп із фаршем найкраще подавати гарячим, доповнивши свіжою зеленню, сухариками або домашнім хлібом. Для більш яскравої подачі зверху можна додати трохи тертого сиру, зеленої цибулі чи кілька крапель вершків. Страва добре поєднується з овочевими салатами, грінками з часником або запеченими овочами. Якщо хочеться зробити суп ще більш ситним, до нього можна подати домашню випічку або несолодкі пироги.

Такий сирний суп із фаршем — чудовий варіант для сімейного обіду, коли хочеться приготувати щось просте, але водночас ароматне й поживне. Завдяки ніжній текстурі та насиченому вершковому смаку ця перша страва легко може стати одним із улюблених рецептів у домашньому меню.