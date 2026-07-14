Не купуйте морозиво: вірусний рецепт із кавуна підкорив мільйони користувачів (відео)

Літо — найкращий час для домашнього морозива, адже в спеку хочеться легких, освіжаючих і натуральних десертів.

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Способів його приготування існує безліч: від популярного полуничного морозива всього з трьох інгредієнтів до складніших вершкових варіантів. Сьогодні пропонуємо ще простіший трендовий рецепт із TikTok, для якого знадобляться лише фрукт і трохи молока. Найкращий результат вийде зі стиглого, солодкого кавуна або дині, адже саме вони забезпечують насичений смак без великої кількості підсолоджувачів; за бажанням звичайне молоко можна замінити вершками чи згущеним молоком для більш кремової текстури, а мед додавати лише в тому разі, якщо плід недостатньо солодкий. Рецептом з нами поділилися на TikTok-сторінках "sameenmaali" та "gulnar.gun".

Як приготувати морозиво з кавуна

Інгредієнти:

кавун – 1 невеликий;

молоко – 100 мл;

мед – 1 ч. л. (за бажанням).

Спосіб приготування:

Розрізати кавун навпіл і ложкою зробити невелике заглиблення в центрі м'якоті. Помістити половинки кавуна в морозильну камеру на 24–48 годин, щоб м'якоть повністю замерзла. Дістати заморожений кавун, влити в заглиблення молоко та, за бажанням, додати мед. За допомогою ложки інтенсивно шкребти заморожену м'якоть і перемішувати її з молоком протягом 2–3 хвилин, доки маса не стане кремовою та не нагадуватиме морозиво. Одразу подавати десерт до столу.

Як приготувати морозиво з дині

Інгредієнти:

диня – 1 невелика;

молоко – 100 мл;

мед – 1 ч. л. (за бажанням).

Спосіб приготування:

Розрізати диню навпіл, видалити насіння та поставити половинки в морозильну камеру на 24–48 годин. Дістати заморожену диню, влити в заглиблення молоко й, за бажанням, додати мед. Ложкою активно шкребти заморожену м'якоть, одночасно перемішуючи її з молоком протягом 2–3 хвилин. Продовжувати перемішувати до утворення однорідної кремової консистенції. Подавати морозиво одразу після приготування.

Як і з чим подавати

Таке морозиво найкраще смакує одразу після приготування, поки його текстура залишається ніжною та повітряною. Подавати десерт можна безпосередньо в половинках кавуна чи дині або перекласти у креманки й прикрасити листочками м'яти, свіжими ягодами, шматочками фруктів чи подрібненими горіхами. Для більш насиченого смаку зверху можна додати кокосову стружку, тертий чорний шоколад або полити невеликою кількістю фруктового сиропу.

Вірусний рецепт із TikTok доводить, що для смачного домашнього морозива не потрібні ані морозивниця, ані довгий список інгредієнтів. Достатньо стиглого сезонного фрукта, трохи молока та кількох хвилин після заморожування, щоб отримати легкий літній десерт. Спробуйте обидва варіанти й оберіть той, який стане вашим фаворитом цього сезону.