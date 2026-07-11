Цей салат із кабачка підкорив усіх: ніжний соус робить його неймовірно смачним (відео)

Кабачок — це один із найпопулярніших сезонних овочів літа, який цінують за ніжний смак, низьку калорійність і універсальність у приготуванні.

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Саме в цей період на кухнях з’являються різноманітні страви з молодих кабачків: від запіканок і рулетів до знаменитої кабачкової піци, яка стала популярною альтернативою класичній випічці. Сьогодні пропонуємо приготувати легкий салат із запеченого кабачка, соковитого помідора та кремового соусу, який чудово підкреслює смак овочів. Для найкращого результату варто обирати молоді кабачки з тонкою шкіркою та щільною м’якоттю, а помідори — стиглі, але не надто водянисті, щоб страва зберегла приємну текстуру.

Під час приготування важливо не пересушити кабачок у духовці: він має залишатися м’яким усередині, але з легкою запеченою скоринкою. Якщо овочі виділяють багато соку, їх можна трохи промокнути паперовим рушником після нарізання. Для соусу краще використовувати якісну сметану без зайвої кислинки та свіжий кріп — саме ці інгредієнти додають салату ніжності й аромату. За бажанням сирний компонент можна замінити іншим вершковим сиром, а для більш пікантного смаку додати трохи лимонного соку, гострого перцю або сушених трав. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "gotuemo_z_yanou".

Як приготувати салат з кабачків та помідорів

Інгредієнти:

кабачок — 1 шт.;

помідор — 1/2 шт.;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

паприка — за смаком;

сухий часник — за смаком.

Для соусу:

сметана — 2 ст. л.;

вершковий сир "Філадельфія" — 1,5 ст. л.;

діжонська гірчиця — 1 ч. л.;

часник — 1 зубчик;

кріп — кілька гілочок.

Спосіб приготування:

Нарізати кабачок тонкими смужками або пластинками, додати сіль, чорний перець, паприку та сухий часник, перемішати. Викласти кабачок на деко, застелене пергаментом, і запікати при температурі 180 °C протягом 25–30 хвилин до м’якості та легкої рум’яності. Дати запеченому кабачку охолонути, щоб салат не став надто рідким через теплі овочі. Приготувати соус: з’єднати сметану, вершковий сир, діжонську гірчицю, подрібнений часник і дрібно нарізаний кріп, ретельно перемішати до однорідної консистенції. Нарізати помідор невеликими шматочками, додати до кабачка, заправити соусом і акуратно перемішати.

Як і з чим подавати

Такий салат найкраще подавати охолодженим або кімнатної температури, коли всі смаки добре поєднаються. Страву можна прикрасити свіжою зеленню, кількома краплями оливкової олії або дрібкою паприки. Вона чудово доповнить м’ясні та рибні страви, запечену картоплю, тости або може стати легкою самостійною вечерею. Для більш ситного варіанту до салату можна додати варене яйце, куряче філе, фету або обсмажене насіння.

Цей кабачковий салат — простий приклад того, як сезонні овочі можуть перетворитися на повноцінну страву з цікавим смаком. Ніжний соус, соковитий помідор і запечений кабачок створюють гармонійне поєднання, яке варто повторювати протягом усього літнього сезону.