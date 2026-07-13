Забудьте про кабачкову ікру: ця ніжна намазка підкорює з першого шматочка (відео)

Кабачок — один із найпопулярніших літніх овочів, який цінують за ніжний смак, соковиту м'якоть і універсальність у приготуванні.

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Саме зараз триває сезон молодих кабачків, тому з них готують безліч страв: запіканки, оладки, крем-супи, кабачкову піцу, салат із кабачків і помідорів, а також різноманітні закуски. Сьогодні пропонуємо рецепт ніжної кабачкової намазки, яка чудово підходить як для щоденного меню, так і для святкового столу. Для найкращого смаку варто обирати молоді кабачки з тонкою шкіркою та невеликим насінням, а вершковий сир використовувати хорошої якості — саме він надає намазці кремової текстури; за бажанням кріп можна замінити петрушкою або зеленою цибулею, а для більш пікантного смаку додати дрібку копченої паприки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olena.foodblog".

Як приготувати кабачкову намазку

Інгредієнти:

кабачки – 2 шт.;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

вершковий сир – 200 г;

кріп – 1 невеликий пучок;

часник – 1 зубчик;

лимонний сік – 1 ч. л. (за бажанням);

оливкова олія – 2 ст. л.;

сіль – за смаком;

чорний мелений перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Помити кабачки, цибулю та моркву. Кабачки нарізати невеликими кубиками, цибулю дрібно нашаткувати, моркву натерти на великій тертці. Розігріти на сковороді оливкову олію, обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву, а потім кабачки. Готувати овочі на середньому вогні до м'якості та легкої золотистої скоринки, після чого повністю охолодити. Перекласти охолоджені овочі в чашу блендера, додати вершковий сир, подрібнений кріп, часник, лимонний сік, сіль і чорний перець. Подрібнити всі інгредієнти до однорідної кремової консистенції. Якщо намазка вийшла занадто густою, додати чайну ложку оливкової олії або трохи вершків. Перекласти намазку в контейнер або миску й охолодити в холодильнику 20–30 хвилин, щоб смаки краще поєдналися.

Як і з чим подавати

Кабачкову намазку найкраще подавати охолодженою з підсмаженими грінками, багетом, хрустким тостовим хлібом або крекерами. Вона також чудово смакує як дип до свіжих овочів, начинка для лаваша чи сендвічів або доповнення до запеченого м'яса й риби. Перед подачею закуску можна прикрасити гілочкою кропу, свіжомеленим чорним перцем, краплями оливкової олії чи тертою лимонною цедрою.

Ніжна кабачкова намазка — це простий спосіб урізноманітнити літнє меню та використати сезонні овочі по-новому. Вона готується з доступних продуктів, має легкий освіжаючий смак і добре поєднується з багатьма стравами. Такий рецепт неодмінно стане у пригоді, коли хочеться швидко приготувати смачну й корисну закуску для всієї родини або гостей.