Забудьте про кабачкову ікру: ця ніжна намазка підкорює з першого шматочка (відео)
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Кабачок — один із найпопулярніших літніх овочів, який цінують за ніжний смак, соковиту м'якоть і універсальність у приготуванні.
Саме зараз триває сезон молодих кабачків, тому з них готують безліч страв: запіканки, оладки, крем-супи, кабачкову піцу, салат із кабачків і помідорів, а також різноманітні закуски. Сьогодні пропонуємо рецепт ніжної кабачкової намазки, яка чудово підходить як для щоденного меню, так і для святкового столу. Для найкращого смаку варто обирати молоді кабачки з тонкою шкіркою та невеликим насінням, а вершковий сир використовувати хорошої якості — саме він надає намазці кремової текстури; за бажанням кріп можна замінити петрушкою або зеленою цибулею, а для більш пікантного смаку додати дрібку копченої паприки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olena.foodblog".
Як приготувати кабачкову намазку
Інгредієнти:
- кабачки – 2 шт.;
- цибуля ріпчаста – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- вершковий сир – 200 г;
- кріп – 1 невеликий пучок;
- часник – 1 зубчик;
- лимонний сік – 1 ч. л. (за бажанням);
- оливкова олія – 2 ст. л.;
- сіль – за смаком;
- чорний мелений перець – за смаком.
Спосіб приготування:
- Помити кабачки, цибулю та моркву. Кабачки нарізати невеликими кубиками, цибулю дрібно нашаткувати, моркву натерти на великій тертці.
- Розігріти на сковороді оливкову олію, обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву, а потім кабачки. Готувати овочі на середньому вогні до м'якості та легкої золотистої скоринки, після чого повністю охолодити.
- Перекласти охолоджені овочі в чашу блендера, додати вершковий сир, подрібнений кріп, часник, лимонний сік, сіль і чорний перець.
- Подрібнити всі інгредієнти до однорідної кремової консистенції. Якщо намазка вийшла занадто густою, додати чайну ложку оливкової олії або трохи вершків.
- Перекласти намазку в контейнер або миску й охолодити в холодильнику 20–30 хвилин, щоб смаки краще поєдналися.
Як і з чим подавати
Кабачкову намазку найкраще подавати охолодженою з підсмаженими грінками, багетом, хрустким тостовим хлібом або крекерами. Вона також чудово смакує як дип до свіжих овочів, начинка для лаваша чи сендвічів або доповнення до запеченого м'яса й риби. Перед подачею закуску можна прикрасити гілочкою кропу, свіжомеленим чорним перцем, краплями оливкової олії чи тертою лимонною цедрою.
Ніжна кабачкова намазка — це простий спосіб урізноманітнити літнє меню та використати сезонні овочі по-новому. Вона готується з доступних продуктів, має легкий освіжаючий смак і добре поєднується з багатьма стравами. Такий рецепт неодмінно стане у пригоді, коли хочеться швидко приготувати смачну й корисну закуску для всієї родини або гостей.