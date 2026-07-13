Розчавіть та запечіть: як приготувати молоду картоплю в рази смачніше

Проста у приготуванні, але дуже смачна страва

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Сезон молодої картоплі триває недовго, і не варто обмежуватися приготуванням її лише у вареному вигляді. У запеченому вигляді молода картопля виходить не менш смачною.

Таким способом приготування молодої картоплі поділилася авторка кулінарного блогу yanni.cooking в Instagram. Рецепт зовсім не складний, а результат виходить вдалим.

Перед тим як перейти до рецепта, кілька корисних порад. Молоду картоплю для цієї страви краще брати невелику й однакову за розміром. Так вона рівномірно пропечеться. Шкірку зчищати не потрібно, саме в ній залишається найбільше смаку та користі. А щоб картопля не пригоріла і скоринка вийшла рівномірною, застеляйте деко пергаментом для випікання.

Інгредієнти

молода картопля — 700-800 г

оливкова олія — 2-3 ст. л.

часник — 2-3 зубчики (або 1-2 ч. л. сушеного)

сіль — за смаком

чорний перець — за смаком

паприка — за бажанням

пармезан — 30-50 г

кріп — невеликий пучок

Для соусу:

сметана або густий йогурт — 4 ст. л.

часник — 1 зубчик

кріп — невеликий пучок

сіль — за смаком

лимонний сік — небагато

Приготування

Молоду картоплю ретельно миємо, шкірку не зчищаємо, і відварюємо 15–20 хвилин до м'якості. Викладаємо бульби на деко і злегка притискаємо кожну дном склянки або чашки, щоб вийшли приплюснуті коржики. Поливаємо оливковою олією, додаємо подрібнений часник, сіль, перець та паприку. Запікаємо при температурі 220 градусів приблизно 25–30 хвилин, поки краї не стануть золотистими та хрусткими. Дістаємо деко з духовки, посипаємо картоплю тертим пармезаном і рубленим кропом. Для соусу змішуємо сметану або йогурт із подрібненим часником, кропом, сіллю та кількома краплями лимонного соку.

Як подавати

Запечену молоду картоплю подають гарячою, одразу з деко, разом із холодним часниково-сметанним соусом. Така страва добре поєднується з овочевими салатами, зеленню та м'ясними закусками, а також чудово підходить як самостійна закуска.