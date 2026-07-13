Розчавіть та запечіть: як приготувати молоду картоплю в рази смачніше
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Проста у приготуванні, але дуже смачна страва
Сезон молодої картоплі триває недовго, і не варто обмежуватися приготуванням її лише у вареному вигляді. У запеченому вигляді молода картопля виходить не менш смачною.
Таким способом приготування молодої картоплі поділилася авторка кулінарного блогу yanni.cooking в Instagram. Рецепт зовсім не складний, а результат виходить вдалим.
Перед тим як перейти до рецепта, кілька корисних порад. Молоду картоплю для цієї страви краще брати невелику й однакову за розміром. Так вона рівномірно пропечеться. Шкірку зчищати не потрібно, саме в ній залишається найбільше смаку та користі. А щоб картопля не пригоріла і скоринка вийшла рівномірною, застеляйте деко пергаментом для випікання.
Інгредієнти
- молода картопля — 700-800 г
- оливкова олія — 2-3 ст. л.
- часник — 2-3 зубчики (або 1-2 ч. л. сушеного)
- сіль — за смаком
- чорний перець — за смаком
- паприка — за бажанням
- пармезан — 30-50 г
- кріп — невеликий пучок
Для соусу:
- сметана або густий йогурт — 4 ст. л.
- часник — 1 зубчик
- кріп — невеликий пучок
- сіль — за смаком
- лимонний сік — небагато
Приготування
- Молоду картоплю ретельно миємо, шкірку не зчищаємо, і відварюємо 15–20 хвилин до м'якості.
- Викладаємо бульби на деко і злегка притискаємо кожну дном склянки або чашки, щоб вийшли приплюснуті коржики.
- Поливаємо оливковою олією, додаємо подрібнений часник, сіль, перець та паприку.
- Запікаємо при температурі 220 градусів приблизно 25–30 хвилин, поки краї не стануть золотистими та хрусткими.
- Дістаємо деко з духовки, посипаємо картоплю тертим пармезаном і рубленим кропом.
- Для соусу змішуємо сметану або йогурт із подрібненим часником, кропом, сіллю та кількома краплями лимонного соку.
Як подавати
Запечену молоду картоплю подають гарячою, одразу з деко, разом із холодним часниково-сметанним соусом. Така страва добре поєднується з овочевими салатами, зеленню та м'ясними закусками, а також чудово підходить як самостійна закуска.